Только седаны и внедорожники: Toyota и BYD будут совместно выпускать электрокары

Toyota и BYD будут совместно выпускать электрокары. Фото: их открытых источников

Компания Toyota и китайский автопроизводитель BYD официально договорились совместно создавать электрокары.

Также альянс будет разрабатывать батареи нового поколения.

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Электромобили будут выходить под маркой Toyota, а результаты от совместной работы компании планируют представить уже в первой половине 2020 года. Первым рынком для совместно созданных машин должен стать Китай.

Альянс будет разрабатывать авто в кузове седанов и внедорожников. Компактов, ситикаров и хэтчбеков не предусмотрено. Об этом сообщили на tsn.ua

Компания Mercedes-Benz выпустит вездеходный грузовик Unimog в формате G-Class. В Mercedes считают, что это решение даст миру "бессмертныйу" грузовик. Он должен быть комфортным и надежным.