Японская Toyota будет производить новые аккумуляторы с китайской CATL

Toyota будет производить новые аккумуляторы с CATL. Фото: blog.toyota.co.uk

Компания Toyota и китайская корпорация CATL договорились о совместной разработке аккумуляторов нового поколения.

Совместно созданные батареи будут использоваться на электрокарах японской марки.

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Между тем, организации обсуждают возможность разработки инноваций, и повторного использования и утилизации использованных аккумуляторов.

Договор с CATL стал еще одним шагом марки Toyota к электрическому будущему. Ранее японская компания объявила о планах выпустить к 2025 году более десяти новых электрических моделей. Наступление на электрическом "фронте" начнется 2020 года с разработки новой платформы e-TNGA с унифицированными двигательными модулями. Привод может быть передний, задний или полный. Об этом сообщили на tsn.ua.

На немецком Нюрбургринге тестируют новые Toyota Yaris. Японская компания, похоже, испытывает спортивный и гибридный прототипы модели.