Mercedes выпустит "грузовик-гелик"

Фото: carscoops.com

Компания Mercedes-Benz выпустит вездеходный грузовик Unimog в формате G-Class.

В Mercedes считают, что это решение даст миру "бессмертныйу" грузовик. Он должен быть комфортным и надежным.

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По мнению представителей марки, Mercedes Unimog - "одни из самых верных рабочих лошадок".

Экспериментальную модель создали в честь 40-летия G-Class.

В немецкой компании сообщили, что внедорожники G-Class - это "самая долговечная" пассажирская модель Mercedes. Машину производят около четырех десятилнтий в Австрии. 80% транспортных средств до сих пор на ходу. Об этом сообщили на tsn.ua.

Концерн Daimler представил на оборонной выставке Eurosatory 2018 в Париже новую версию Mercedes-Benz G-серии, предназначенную для военных. Вместо полноценного кузова внедорожник Mercedes-Benz MRV 6.2 оснащен легкой надстройкой с креслами-"ковшами" и каркасом безопасности.