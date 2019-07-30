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среда, 31 июля 2019 07:30

Mercedes выпустит "грузовик-гелик"
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Mercedes-Benz Unimog
Фото: carscoops.com
Mercedes-Benz Unimog
Mercedes-Benz Unimog
Mercedes-Benz Unimog

Компания Mercedes-Benz выпустит вездеходный грузовик Unimog в формате G-Class.

В Mercedes считают, что это решение даст миру "бессмертныйу" грузовик. Он должен быть комфортным и надежным.

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По мнению представителей марки, Mercedes Unimog - "одни из самых верных рабочих лошадок".

Экспериментальную модель создали в честь 40-летия G-Class.

В немецкой компании сообщили, что внедорожники G-Class - это "самая долговечная" пассажирская модель Mercedes. Машину производят около четырех десятилнтий в Австрии. 80% транспортных средств до сих пор на ходу. Об этом сообщили на tsn.ua.

Концерн Daimler представил на оборонной выставке Eurosatory 2018 в Париже новую версию Mercedes-Benz G-серии, предназначенную для военных. Вместо полноценного кузова внедорожник Mercedes-Benz MRV 6.2 оснащен легкой надстройкой с креслами-"ковшами" и каркасом безопасности.

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