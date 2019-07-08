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понедельник, 08 июля 2019 17:53

Tesla помогла поймать вора

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Tesla помогла поймать вора
Камеры Tesla Model X сняли номерные знаки автомобиля нарушителя. Фото: из открытых источников

В Америке злоумышленник нарушил ПДД, создал аварийно-опасную ситуацию - ударил на ходу Tesla Model X. Встроенные в электрокар камеры все задокументировали.

Это стало возможно благодаря новой функции TeslaCam, которая позволяет записывать происходящее вокруг авто.

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Водитель пикапа Ford на скорости влетел в электрокар Tesla и без остановок скрылся с места аварии.

Владелец Model X нашел на видео номера машины злоумышленника. Он передал информацию полиции, которая разыскала владельца пикапа и задержала его на основе видео пострадавшего.

Инцидент произошел в городе Лос Гатос в штате Калифорния, США. Об этом сообщили на tsn.ua.

В сети появились подробные фото электрофуры Tesla Semi

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