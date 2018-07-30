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понедельник, 30 июля 2018 12:27

Технология Генри Форда: как стать миллиардером

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30 июля 1863-го родился автомобильный конструктор, основатель корпорации Ford Motor Company Генри Форд. Он учился всему сам, создавал новый промышленный мир. И смог заработать миллиардное состояние на собственных изобретениях.

Американский бизнесмен в 1908-м создал автомобиль Ford Model Т. Модель принесла ему успех и триумф. За годы производства "Т" было продано более 15 млн автомобилей.

Автор: commons.com.ua
  Большинство американцев считают, что Генри Форд изобрел автомобиль
Большинство американцев считают, что Генри Форд изобрел автомобиль

Через 2 года Форд построил и запустил самый современный на то время завод в автомобильной промышленности - "Хайленд парк". Предприниматель коренным образом изменил принцип конвейерной сборки машин. Он разделил производство на несколько операций. К примеру, один рабочий складывал двигатель за 9 час. 54 мин. Когда складывание поделили на 84 операции, которые выполняли 84 работника, время сократили на 40 мин.

"Террор машины "- так Генри Форд называл внедренную систему управления. Четкая система контроля и планирования, конвейерное производство, непрерывные технологические цепочки - все это способствовало тому, что империя Форда работала в режиме автомата.

Автор: cluber.com.ua
  «Хайленд парк» работал в три смены. Каждая длилась 8 часов.
«Хайленд парк» работал в три смены. Каждая длилась 8 часов.

В 1914-м компания запустила 2 конвейера - для высоких и низких ростом работников. После нескольких месяцев экспериментов и совершенствования конвейера один автомобиль Model Т выпускали за 2 ч. Раньше для выпуска модели необходимо было 12 ч.

"Хайленд парк" работал в 3 смены. Каждая длилась 8 ч. Благодаря этому он увеличил штат работников. Форд ввел самую высокую в Соединенных Штатах зарплату - $ 5 в день. Впрочем ее получали не все. Рабочий должен тратить деньги на содержание семьи. Если работник пил, - его увольняли.

На одном из заводов Генри Форд платил бригаде работников деньги за то, что они отдыхали. Эта сервисная бригада отвечала за бесперебойную работу конвейера на производстве. Каждая его остановка несла большие убытки.

Кроме того, большинство рабочих на заводе Форда - мужчины. Женщин предприниматель брал на работу неохотно. Бизнесмен был убежден, что дело женщины - это дом и семья.

Форд имел четыре успешные принципы управления компанией:

Не бойся будущего и не относись уважительно к прошлому. Кто боится будущих неудач, тот сам ограничивает круг своей деятельности. Честная неудача не позорная: позорный страх перед неудачей. Прошлое полезно только потому, что указывает нам пути и средства к развитию.

Не обращай внимания на конкуренцию. Пусть работает тот, кто лучше справляется с делом. Попытка разрушить дело других - преступление. Это значит попытаться сломать в погоне за наживой жизнь другого человека и установить вместо здравого смысла господство силы.

Автор: Facts.ge
  Американский бизнесмен в 1908-м создал автомобиль Ford Model Т. Она принесла ему успех и триумф.
Американский бизнесмен в 1908-м создал автомобиль Ford Model Т. Она принесла ему успех и триумф.

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Работу на общую пользу ставь выше выгоды. Без прибыли не может держаться ни одно дело. Хорошо поставленное предприятие, принося большую пользу, должно приносить большой доход. Доходность должна выйти в результате полезной работы, а не лежать в ее основе.

Производить - не значит дешево покупать и дорого продавать. Это значит покупать сырьевые материалы по доступным ценам и превращать их с возможно незначительными дополнительными издержками в доброкачественный продукт.

23 июля 1903-го американская компания Ford Motor Company выпустила Model А - первый серийный автомобиль бренда. Авто выпускали только год на заводе Ford Piquette Avenue Plant в Детройте. За это время с конвейера сошло 1750 машин. 1904-го Model А заменили на Ford Model C.

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Дата
30
июля

Технология Генри Форда: как стать миллиардером

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