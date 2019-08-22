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четверг, 22 августа 2019 10:58

Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а
19

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Samsung Galaxy Note 10 начала предварительные заказы
Фото: REUTERS
Samsung Galaxy Note 10 начала предварительные заказы
Samsung Galaxy Note 10 начала предварительные заказы
Samsung Galaxy Note 10 начала предварительные заказы
Samsung Galaxy Note 10 начала предварительные заказы

23 августа Samsung Electronics начнет продажи нового флагманского смартфона Galaxy Note 10.

Продажи начнутся в 70 странах мира. В них войдут Южная Корея, США, страны Европы и Юго-Восточная Азия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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В сентябре список стран, где можно будет купить новинку расширят до 130 стран. 20 августа сообщили, что 1,3 млн южнокорейцев оформили предварительные заказы на Galaxy Note 10.

Предварительные заказы начали принимать с 9 августа три ведущих сотовых оператора в Южной Корее.

Количество предыдущих заказов на Galaxy Note 10 в два раза превысила, чем на предыдущую модель Note 9, вышедшая в 2018 году.

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Дата
22
августа

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