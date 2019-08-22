Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а

Фото: REUTERS

23 августа Samsung Electronics начнет продажи нового флагманского смартфона Galaxy Note 10.

Продажи начнутся в 70 странах мира. В них войдут Южная Корея, США, страны Европы и Юго-Восточная Азия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Легли" популярные соцсети

В сентябре список стран, где можно будет купить новинку расширят до 130 стран. 20 августа сообщили, что 1,3 млн южнокорейцев оформили предварительные заказы на Galaxy Note 10.

Предварительные заказы начали принимать с 9 августа три ведущих сотовых оператора в Южной Корее.

Количество предыдущих заказов на Galaxy Note 10 в два раза превысила, чем на предыдущую модель Note 9, вышедшая в 2018 году.