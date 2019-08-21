Apple тестирует новый игровой сервис

Apple выпустит новый сервис. Фото с открытых источников.

Apple продолжает расширять сферу деятельности. Теперь американский производитель начал работать над тестированием игрового сервиса Apple Arcade.

Ресурс доступен для некоторых сотрудников компании в рамках внутреннего тестирования, пишет DigitalTrends.

Apple Arcade компания представила в начале 2019-го. Производитель обещал геймерам неограниченный доступ к широкому спектру игр за ежемесячную абонентскую плату. После загрузки игр они будут доступны для автономной игры.

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Программа раннего доступа к Apple Arcade платная даже для сотрудников Apple. Тестеры платят абонплату в размере 0,49 доллара (12,25 гривни- Gazeta.ua).

Сейчас сервис включает лишь несколько оригинальных игр, но Apple обещала более ста таких игр.

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