Nokia вернет на рынок легендарную модель

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1908
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 441
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1764
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2187
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1989
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1386
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6750
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1719
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 981
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
11
4
16
6
3
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
Появились фото нового бюджетного Redmi от Xiaomi
Появились фото нового бюджетного Redmi от Xiaomi
Bugatti возродила легендарный гиперкар 90-х
Bugatti возродила легендарный гиперкар 90-х
Имеет 8 радаров: показали беспилотный электрический гиперкар будущего
Имеет 8 радаров: показали беспилотный электрический гиперкар будущего
Уникальный автомобиль-самоделка &quot;Азов&quot; ездит по Бердянску
Уникальный автомобиль-самоделка "Азов" ездит по Бердянску
Видео
Все видео
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Поражает: эксперты оценили новый Samsung Galaxy Note 10+
Поражает: эксперты оценили новый Samsung Galaxy Note 10+
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5058
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1764
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2187
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6750
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4763
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 234
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
вторник, 20 августа 2019 14:16

Nokia вернет на рынок легендарную модель

  Комментировать
  Nokia 2720 снова начнут производить. ФОТО: УКРИНФОРМ
Nokia 2720 снова начнут производить. ФОТО: УКРИНФОРМ

Компанія HMD Global планує перевипустити розкладний телефон Nokia 2720. Вперше ця модель з'явилася в 2009 році.

Телефон представлять на виставці IFA 2019 в Берліні, передає Nokia Power User.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чехол для телефона: нужен или нет?

Телефон з кодовим номером Nokia TA-1170 з'явився в базі даних китайського агентства зв'язку CCC. Гаджет також пройшов сертифікацію в Таїланді.

Корпорация Microsoft планирует отменить бренд Nokia при последующем выпуске продукции финской компании Nokia, в частности, смартфонов Lumia нового поколения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Nokia вернет на рынок легендарную модель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Избили и застрелили - в селе нашли тело писателя

В Украине запретили европейское радио

От "черной болезни" умерли правители Франции

Самое читаемое
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 38755
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 35776
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 32562
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 21600
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции 6 Просмотров: 19351
Технологии
Электронное государство: глобальный проект для Украины
Электронное государство: глобальный проект для Украины Просмотров: 72
Представили электросамокат с автопилотом
Представили электросамокат с автопилотом Просмотров: 198
Как грамотно реализовать поисковое продвижение сайта?
Как грамотно реализовать поисковое продвижение сайта? Просмотров: 36
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 21609
На улицы выпустили первых роботов-гаишников
На улицы выпустили первых роботов-гаишников Просмотров: 270
Больше всего комментируют
11
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
9
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
6
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
2
Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду
2
Офис президента готовит революционные законы
Голосов: 1206
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua