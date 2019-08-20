Nokia вернет на рынок легендарную модель

Nokia 2720 снова начнут производить. ФОТО: УКРИНФОРМ

Компанія HMD Global планує перевипустити розкладний телефон Nokia 2720. Вперше ця модель з'явилася в 2009 році.

Телефон представлять на виставці IFA 2019 в Берліні, передає Nokia Power User.

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Телефон з кодовим номером Nokia TA-1170 з'явився в базі даних китайського агентства зв'язку CCC. Гаджет також пройшов сертифікацію в Таїланді.

Корпорация Microsoft планирует отменить бренд Nokia при последующем выпуске продукции финской компании Nokia, в частности, смартфонов Lumia нового поколения.