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вторник, 07 мая 2019 18:24

Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz

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Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Мерседес запустил в серийное производство электро кроссовер EQC. Фото: topspeed.com

Мерседес запустил в серийное производство электро кроссовер EQC. Модель выпускают на предприятии концерна в немецком Бремене. Стоит машина от от 71 тыс. евро.

EQC - полностью электрический внедорожник. Его будут выпускать на заводе, где, между тем, собирают автомобили C-Class-а, а также GLC и GLC Coupe.

Автомобиль получил относительно смелый дизайн, который сочетает в себе ноты как футуризма, так и привычных мотивов семьи Mercedes. Электромобиль имеет светодиодную оптику. Задняя - формирует сплошную линию огней. Передняя - имеет голубоватую подсветку, что намекает на экологичность транспортного средства.

Интерьер EQC имеет полностью цифровую информационно-развлекательную визуальную зону. Смелые горизонтальные линии, различные цвета и фурнитура - подчеркивают инновационность электромобиля.

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Представители немецкого автомобилестроительного концерна Daimler AG рассказали, что завод получает огромные инвестиции. А это, в свою очередь, обеспечивает возможность производства авто с различными типами трансмиссий на одной линии.

"С Mercedes-Benz EQC мы вступаем в новую эру мобильности. Электромобили Mercedes-Benz сочетают в себе такие характерные черты бренда, как качество, безопасность и комфорт. Мы предлагаем нашим клиентам прогрессивный дизайн и уникальный комфорт вождения. Этот диапазон идеально подходит для повседневного использования ", - рассказывает Бритта Сигер, член правления Daimler AG.

Также EQC планируют выпускать в Китае на совместном предприятии Beijing Benz Automotive. Заказать автомобиль можно уже сейчас, но в дилерских центрах электрокары появятся в октябре. Об этом сообщил сайт hevcars.com.ua.

Компания BMW расширит линейку своих электрифицированных автомобилей. Первым протестовали седан i4.

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