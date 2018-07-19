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пятница, 20 июля 2018 07:25

Стало известно, когда будут продавать летающие авто

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Стало известно, когда будут продавать летающие авто
С 2019 запустит продажу летающих машин. Фото: UATV

С 2019 года запустят продаж летающих машин.

Компания Terrafugia разрабатывает летающий автомобиль Transition с 2008 года, передает "Новое время".

Это гибридное электрическое транспортное средство с гибридным газово-электрическим двигателем. Разработчики встроили в авто парашютную систему и модернизированную авионику. В транспортном средстве увеличат место для багажа.

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Максимальная дальность полета новинки 644 км. Крылья, что складываются, позволяют машине передвигаться по земле со скоростью до 100 км/ч.

Британцы представили авто-самолет. Rolls-Royce называет такие транспортные средства будущим транспортации в мегаполисах. VTO ​​от британского автопроизводителя предусматривает газотурбинную тягу, которая генерирует электроэнергию, поступающую на 6ь электрических пропульсоров. "Верхолит" Rolls-Royce будет компактный аккумулятор для независимого питания электродвигателей.

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