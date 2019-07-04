Спрос на электромобили в Украине вырос вдвое

Украинцы зарегистрировали 3,18 тыс электромобилей за первое полугодие 2019 Фото: Mind.ua

За первые 6 месяцев 2019 году в Украине зарегистрировали 3,18 тыс электромобилей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это на 58% больше, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Большую часть машин купили для собственного пользования. Однако 221 зарегистрированных электромобилей приобрели для коммерческого использования.

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"Лидером в части легковых электрокаров остается Nissan Leaf. С января по июнь 1550 автомобилей этой модели получили украинские номера. На втором месте - Tesla Model S, в зачете которой 253 регистраций. Третьим по популярности стал BMW i3 с результатом 189 авто ", - говорят в "Укравтопроме".

91% из всех автомобилей, которые зарегистрировали в Украине в 2019 году уже подержанные.

Министерство инфраструктуры Украины начало проводить переговоры с Tesla по размещения завода компании в Украине.