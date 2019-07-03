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четверг, 04 июля 2019 02:24

Розовая и с косметичкой: показали изысканную машину для женщин
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Авто для женщин имел розовую зонт и держатель для губных помад
Фото: messynessychic.com
Авто для женщин имел розовую зонт и держатель для губных помад
Авто для женщин имел розовую зонт и держатель для губных помад
Авто для женщин имел розовую зонт и держатель для губных помад
Авто для женщин имел розовую зонт и держатель для губных помад

В сети показали изысканную розовую машину La Femme. Ее создала компания Dodge в 1955 году специально для женщин.

Создатели пытались продумать каждую деталь, которая сделает вождение удобным для девушек, пишет maximum.fm.

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В машине встроили удобные мягкие сиденья, зонты, косметички. Есть даже держатели для помады. Однако помпезный маркетинг не слишком впечатлил женщин. Розовые автомобили остались в выставочных залах. За несколько лет продали всего 1,5 тыс. единиц.

Международная компания Carprice, предоставляющая сервис по безопасной продаже автомобилей с пробегом через онлайн-аукцион, провела исследования. Эксперты организации составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.

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