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вторник, 18 июня 2019 18:48

Сотня - до 10 сек. и максималка 140 км/ч: Renault представил обновленный электрокар Zoe

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Сотня - до 10 сек. и максималка 140 км/ч: Renault представил обновленный электрокар Zoe
Французский автопроизводитель Renault представил обновленный электрический хэтчбек Zoe. Фото: из открытых источников

Французский автопроизводитель Renault представил обновленный электрический хэтчбек Zoe.

Машине увеличили запас хода и осовременили дизайн.

Новый Zoe оборудовали батареей емкостью 52 кВт*ч. Элемент питания теперь способен обеспечить пробег на одной зарядке до 390 км, по циклу WLTP.

За один час электрокар можно зарядить от станции до 22 кВт на 126 км. От 50 кВт-ной зарядки машина заправиться за полчаса на 145 км.

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Электрокар выпускают из 108 и 135-сильными двигателями.

До сотни Zoe разгоняется менее чем за десять секунд. Максимальная скорость - 140 км/ч.

Экстерьер рестайлинговой Zoe отличается от предыдущей модели, в частности, бамперами и светодиодными фарами.

Немало обновлений коснулось интерьера. В салон вмонтировали 10-дюймовую панель приборов и 9,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Между тем, изменили блок климат-контроля. Теперь вместо рычага ручника - кнопка. Салон обшит синтетической тканью, изготовленной из переработанного сырья, сообщили на tsn.ua.

Citroen представил ультракомфортний концепт электромобиля для путешествий на длинные дистанции.

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