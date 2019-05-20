Citroën представил электрический концепт-кар для путешествий на длинные дистанции

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1152
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3367
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6606
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 66398
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1179
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1485
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2448
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 819
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 441
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6544
Фото
Все фото
3
12
18
3
5
Показали первый электромобиль Skoda
Показали первый электромобиль Skoda
&quot;Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом&quot;
"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"
Самое первое Porsche планируют продать за $20 млн
Самое первое Porsche планируют продать за $20 млн
Китайский бренд обогнал Tesla по продажам: изменения мирового рейтинга электромобилей 2019-го
Китайский бренд обогнал Tesla по продажам: изменения мирового рейтинга электромобилей 2019-го
Экологический FIAT ворвался в пятерку лидеров: как изменился рынок электромобилей?
Экологический FIAT ворвался в пятерку лидеров: как изменился рынок электромобилей?
Видео
Все видео
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 486
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 909
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1854
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9810
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 45
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
понедельник, 20 мая 2019 17:44

Citroën представил электрический концепт-кар для путешествий на длинные дистанции

  Комментировать
Citroën представил электрический концепт-кар для путешествий на длинные дистанции
Citroën 19_19 Concept. Фото: youtube.com

Citroen представил ультракомфортний концепт электромобиля для путешествий на длинные дистанции.

К своему столетию специалисты Citroen, очевидно, решили создать неординарное транспортное средство.

Интерьер машины имеет яркий футуристический дизайн. На первый взгляд в нем больше общего с домом, ванной, чем автомобилем.

Сиденье водителя округлые, словно гнездо и одновременно имеет что-то общее со спортивным креслом гоночного болида. Сиденье пассажира, находящееся рядом с водительским - отличается от общего интерьера как цветом так и по форме. Оно светлое, в отличие от доминирующих фиолетовых тонов салона машины, и похоже на лежак со SPA-салона.

Руль транспортного средства квадратный. Задние двери - с задним расположением петель, в отличие от передних. Передняя и задняя иллюминация выполнена в форме широких фонарей на всю ширину кузова в форме буквы "Х" с логотипом Citroen посередине. Колеса для этого концепт-кара разработали со смелым 30-ти дюймовым размахом дисков с параметрами шин: 255/30 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Honda запустила предзаказ на свой электрокар в Европе

Весомой частью работы специалистов стала "аэродинамика". Стремление достичь идеальных характеристик и образец моделей Citro"n DS, CX, XM - сформировали общий стиль Citroen 19_19. Разработчики концепт-кара поставили цель максимализировать прижимную силу и минимизировать сопротивление воздуха, при раздельном кузове и шасси электрокара.

Citro"n 19_19 Concept способен пройти 800 километров без подзарядки. Батарея машины заправляется от зарядных станций, индукционной платформы, а также благодаря рекуперации. Электромобиль оснащен подвеской Progressive Hydraulic Cushions с активным управлением. Концепт-кар оборудован системой автономного управления и функцией ассистента-помощника, - сообщили на сайте autoconsulting.com.ua.

"Концепт-кар 19_19 воплощает в реальность наше видение автомобильного будущего, инновационного и технологического. Эта машина отражает фундамент и основу, на которой строит компания Citroen вот уже 100 лет. Внимание к пожеланиям клиентов, фокус на реальных запросах людей, это то, что мы вкладываем в фирменный девиз "Inspired by You". Дизайн, креатив, инновации, комфорт являются основными элементами в характере бренда Citroen. Все это отлично воплощено в новом концепте Citroen 19_19 ", - рассказала Линда Джексон, исполнительный директор Citroen.

Мировая премьера концепт-кара Citroen 19_19 состоялась 16 мая 2019 на выставке VivaTech в Париже.

Французский автопроизводитель Renault показал небольшой беспилотник Ez-Pod.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Citroën представил электрический концепт-кар для путешествий на длинные дистанции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой

76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают День банковского работника

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Первый украинец стал чемпионом мира по боксу

Самолет разломали на сувениры

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 1101370
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 79388
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 1 Просмотров: 46362
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции Просмотров: 15981
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 14410
Авто
Honda запустила предзаказ на свой электрокар в Европе
Honda запустила предзаказ на свой электрокар в Европе Просмотров: 405
Renault представил маленький беспилотник
Renault представил маленький беспилотник Просмотров: 441
Электромобиль Peugeot e-208 выпустят в этом году
Электромобиль Peugeot e-208 выпустят в этом году Просмотров: 1458
Tesla опередил всех: появился рейтинг самых динамичных электромобилей 2019
Tesla опередил всех: появился рейтинг самых динамичных электромобилей 2019 Просмотров: 1242
Ретроавтомобили, стильные домашние любимцы и выступление "Нумер 482" - стартует "Ретрофест"
Ретроавтомобили, стильные домашние любимцы и выступление "Нумер 482" - стартует "Ретрофест"
6
 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
10
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
6
Зеленский распускает Раду
4
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
Голосов: 11791
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua