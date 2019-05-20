Citroën представил электрический концепт-кар для путешествий на длинные дистанции

Citroën 19_19 Concept. Фото: youtube.com

Citroen представил ультракомфортний концепт электромобиля для путешествий на длинные дистанции.

К своему столетию специалисты Citroen, очевидно, решили создать неординарное транспортное средство.

Интерьер машины имеет яркий футуристический дизайн. На первый взгляд в нем больше общего с домом, ванной, чем автомобилем.

Сиденье водителя округлые, словно гнездо и одновременно имеет что-то общее со спортивным креслом гоночного болида. Сиденье пассажира, находящееся рядом с водительским - отличается от общего интерьера как цветом так и по форме. Оно светлое, в отличие от доминирующих фиолетовых тонов салона машины, и похоже на лежак со SPA-салона.

Руль транспортного средства квадратный. Задние двери - с задним расположением петель, в отличие от передних. Передняя и задняя иллюминация выполнена в форме широких фонарей на всю ширину кузова в форме буквы "Х" с логотипом Citroen посередине. Колеса для этого концепт-кара разработали со смелым 30-ти дюймовым размахом дисков с параметрами шин: 255/30 мм.

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Весомой частью работы специалистов стала "аэродинамика". Стремление достичь идеальных характеристик и образец моделей Citro"n DS, CX, XM - сформировали общий стиль Citroen 19_19. Разработчики концепт-кара поставили цель максимализировать прижимную силу и минимизировать сопротивление воздуха, при раздельном кузове и шасси электрокара.

Citro"n 19_19 Concept способен пройти 800 километров без подзарядки. Батарея машины заправляется от зарядных станций, индукционной платформы, а также благодаря рекуперации. Электромобиль оснащен подвеской Progressive Hydraulic Cushions с активным управлением. Концепт-кар оборудован системой автономного управления и функцией ассистента-помощника, - сообщили на сайте autoconsulting.com.ua.

"Концепт-кар 19_19 воплощает в реальность наше видение автомобильного будущего, инновационного и технологического. Эта машина отражает фундамент и основу, на которой строит компания Citroen вот уже 100 лет. Внимание к пожеланиям клиентов, фокус на реальных запросах людей, это то, что мы вкладываем в фирменный девиз "Inspired by You". Дизайн, креатив, инновации, комфорт являются основными элементами в характере бренда Citroen. Все это отлично воплощено в новом концепте Citroen 19_19 ", - рассказала Линда Джексон, исполнительный директор Citroen.

Мировая премьера концепт-кара Citroen 19_19 состоялась 16 мая 2019 на выставке VivaTech в Париже.

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