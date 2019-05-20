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понедельник, 20 мая 2019 11:37

Renault представил маленький беспилотник

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Renault представил маленький беспилотник
Renault Ez-Pod. Фото: insideevs.com

Французский автопроизводитель Renault показал небольшой беспилотник Ez-Pod. Электрический концепт для автономной перевозки людей и товаров обнародовали на сайте Renault Group.

Его планируют использовать в сервисе самоходного такси или для доставки товаров на небольшие расстояния. Внутри одного Ez-Pod может поместиться два человека, которые сидят по диагонали друг против друга. В машине не предусмотрены руль или другие элементы управления.

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Идея построить сверхкомпактный беспилотник появилась после создания концептов больших беспилотных авто Ez-Go и Ez-Pro, которые представили ранее.

По словам французов, миниатюрный электрокар занимает три квадратных метра. Его можно использовать в городе, торговых центрах, складских помещениях или крупных гостиничных комплексах. Согласно плану, в пешеходных зонах он будет передвигаться со скоростью 6 км / ч, - сообщил tsn.ua.

Батареи автомобилей Tesla не следует заряжать на 100%. Об этом Маск заявил во время разговора с владельцем электромобиля.

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