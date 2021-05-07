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суббота, 08 мая 2021 04:25

Сообщили, когда новая Škoda Fabia появится в Украине
9

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Škoda Fabia скоро появится в Украине
Фото: Skoda
Škoda Fabia скоро появится в Украине
Škoda Fabia скоро появится в Украине
Škoda Fabia скоро появится в Украине
Škoda Fabia скоро появится в Украине

В Украине автомобиль Škoda Fabia появится в конце 2021 года. Он будет иметь комплектации Active, Ambition и Style только с трехцилиндровым двигателями 1,0 MPI EVO 48 кВт (65 л. с.) и 59 кВт (80 л. с.).

В Европе для Fabia предусмотрели пять бензиновых двигателей мощностью от 48 кВт (65 л. с.) до 110 кВт (150 л. с.). Для европейских покупателей также доступна автоматическая трансмиссия. Дизельные, газовые двигатели и гибридные силовые установки для новой Fabia не предлагают вообще, сообщает Auto24.

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Для новой Škoda Fabia предлагают выбор из девяти цветов кузова. Два цвета металлик Phoenix Orange и Graphite Grey дебютируют для бренда и модельного ряда соответственно.

Серый металлик Graphite Grey и Black Magic с перламутровым эффектом можно выбрать для контрастного покрытия крыши и зеркал заднего обзора.

Седан Neon LX 2001 выставили на аукцион Bring Trailer. Это последний автомобиль марки Plymouth, которая входила в концерн Chrysler. Neon LX оснастили 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, передним приводом и механической коробкой передач.

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Дата
08
мая

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