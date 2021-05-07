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пятница, 07 мая 2021 13:20

На продажу выставили последний автомобиль Plymouth
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Продают последний автомобиль Plymouth
Фото: Bring Trailer
Продают последний автомобиль Plymouth
Продают последний автомобиль Plymouth
Продают последний автомобиль Plymouth
Продают последний автомобиль Plymouth

Седан Neon LX 2001 выставили на аукцион Bring Trailer. Это последний автомобиль марки Plymouth, которая входила в концерн Chrysler.

Neon LX оснастили 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, передним приводом и механической коробкой передач. Авто имеет люк, CD-чейнджер и круиз-контроль, сообщает Bring Trailer.

Neon второго поколения презентовали в 2000 году с измененным стилем. Его выполнили в цвете Bright Silver. Он имеет противотуманные фары и антенну, которую раньше не устанавливали. Автомобиль также оснащен гидроусилителем руля и четырехколесными дисковыми тормозами.

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Новый Neon стоил $18 210. На сегодня его стоимость составляет $ 27 250, примерно 756 тыс. грн.

Аукцион планируют провести 10 мая. Владелец надеется, что автомобиль отправится к тому, кто сможет оценить место этой модели в истории автомобилестроения.

На торги выставили автомобиль Alfa Romeo 1900. Его разработал итальянский производитель Autotecnica del Lario 56 лет назад. Продавец ожидает получить за автомобиль £140 тыс., примерно 5,4 млн грн.

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