На продажу выставили последний автомобиль Plymouth

Фото: Bring Trailer

Седан Neon LX 2001 выставили на аукцион Bring Trailer. Это последний автомобиль марки Plymouth, которая входила в концерн Chrysler.

Neon LX оснастили 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, передним приводом и механической коробкой передач. Авто имеет люк, CD-чейнджер и круиз-контроль, сообщает Bring Trailer.

Neon второго поколения презентовали в 2000 году с измененным стилем. Его выполнили в цвете Bright Silver. Он имеет противотуманные фары и антенну, которую раньше не устанавливали. Автомобиль также оснащен гидроусилителем руля и четырехколесными дисковыми тормозами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До 432 км на одном заряде: расширили семейство электрокаров Mercedes-Benz EQA

Новый Neon стоил $18 210. На сегодня его стоимость составляет $ 27 250, примерно 756 тыс. грн.

Аукцион планируют провести 10 мая. Владелец надеется, что автомобиль отправится к тому, кто сможет оценить место этой модели в истории автомобилестроения.

На торги выставили автомобиль Alfa Romeo 1900. Его разработал итальянский производитель Autotecnica del Lario 56 лет назад. Продавец ожидает получить за автомобиль £140 тыс., примерно 5,4 млн грн.