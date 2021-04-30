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пятница, 30 апреля 2021 17:24

Стоит 5,4 млн грн: на продажу выставили уникальный Alfa Romeo
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Продают уникальный Alfa Romeo
Фото: FormaCar
Продают уникальный Alfa Romeo
Продают уникальный Alfa Romeo
Продают уникальный Alfa Romeo
Продают уникальный Alfa Romeo

В следующем месяце на торги выставят автомобиль Alfa Romeo 1900. Его разработал итальянский производитель Autotecnica del Lario 56 лет назад.

Продавец ожидает получить за автомобиль £140 тыс., примерно 5,4 млн грн, сообщает FormaCar.

Компания со штаб-квартирой рядом с озером Комо оснастила купе специальным кузовом, который изготовили из алюминия. Продавец уверяет, что нет никаких документальных свидетельств того, что именно производитель Autotecnica del Lario создал Alfa Romeo 1900. Авто принадлежит к серии из восьми экземпляров.

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Alfa Romeo оснащен 1,9-литровым четырехцилиндровым двигателем. Авто развивает мощность 100 л. с.

Нынешний хозяин полностью восстановил машину, окрасив кузов в зеленый цвет, который присущий для классических английских спортивных автомобилей.

В Киев приехал первый BMW M5 CS 2021. Это самая мощная и самая быстрая версия седана в истории. Авто стоит почти 6 млн грн. Такая цена значительно выше, чем на стандартную модель М5.

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