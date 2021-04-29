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четверг, 29 апреля 2021 15:23

Разгон до "сотни" за 3 с.: заметили самый мощный BMW

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В Киев приехал первый BMW M5 CS 2021. Это самая мощная и самая быстрая версия седана в истории.

Авто стоит почти 6 млн грн. Такая цена значительно выше, чем на стандартную модель М5, сообщает "ТопЖыр".

Автор: vehicles.exclusive
  Заметили самый мощный BMW
Заметили самый мощный BMW

Новый BMW M5 CS получил прибавку в мощности. Теперь его 4,4-литровый двигатель V8 развивает 635 л. с.

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Авто является легче базовой модели М5, ведь в конструкции использовали карбон.

BMW M5 CS может разогнаться до 100 км/ч за 3 с. Его максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Автомобили средней ценовой категории хотят обложить налогом. Предлагают начислять налог на машины стоимостью более 1,2 млн грн. Об этом говорится в законопроекте Министерства финансов с поправками в Налоговый кодекс.

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Дата
29
апреля

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