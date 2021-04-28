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среда, 28 апреля 2021 17:32

Mercedes-Maybach презентовал бюджетный седан
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Мощность 367 "лошадей": Mercedes-Maybach презентовал бюджетный седан
Фото: Daimler
Мощность 367 "лошадей": Mercedes-Maybach презентовал бюджетный седан
Мощность 367 "лошадей": Mercedes-Maybach презентовал бюджетный седан
Мощность 367 "лошадей": Mercedes-Maybach презентовал бюджетный седан
Мощность 367 "лошадей": Mercedes-Maybach презентовал бюджетный седан

Немецкий бренд Mercedes-Maybach презентовал базовую версию флагманского седана S 480 4Matic на автошоу в Шанхае. Это не первый опыт создания бюджетной версии представителя семейства Mercedes-Benz.

Седан унаследовал техническую "начинку" от Mercedes-Benz S 450 4Matic, сообщает пресс-служба производителя.

Автомобиль оснащен шестицилиндровым двигателем мощностью 367 л. с. и крутящим моментом 500 Нм. Седан длиной 5,5 м способен набирать первую "сотню" за 5,8 с.

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Кроме версии S 480 4Matic, новый Mercedes-Maybach предлагают с четырехлитровым двигателем V8 мощностью 489 л. c.

Стоимость бюджетной версии S 450 4Matic составляет $226 тыс. - приблизительно 6 млн 249 тыс. грн.

Компания Apple рассекретит свой автомобиль в течение шести месяцев. Информацию о проекте должны сделать публичной, "чтобы заложить основу для Apple Car". Первую модель создадут не ранее 2024 года. Одной из причин таких сроков является то, что нужно "с нуля" наладить производство автомобилей.

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