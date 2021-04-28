С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год

С владельцев кроссоверов полной комплектации правительство хочет брать 25 тыс. в год фото: InfoCar.ua

Автомобили средней ценовой категории хотят обложить налогом. Предлагают начислять налог на машины стоимостью более 1,2 млн грн. Об этом говорится в законопроекте Министерства финансов с поправками в Налоговый кодекс.

- К этому можно относиться только отрицательно. Помним, что при советской власти автомобиль был роскошью. Сейчас это средство передвижения. А теперь снова хотят машины превратить в роскошь, - говорит финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

Под налогообложение попадает большинство кроссоверов B i C-класса в полных комплектациях ведущих мировых автопроизводителей.

Налог предлагают взимать с владельцев машин стоимостью более 1,2 млн грн раз в год в течение 5 лет по 25 тыс. грн.

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- Этот налог будут взимать уже с налогооблагаемой стоимости машины. К примеру, автомобиль "Чери" заходит в Украину с ценой 12 тыс. долларов.Из-за большого налога для конечного потребителя он будет стоить 23 тыс. долларов. Даже покупая новую машину, вы платите до 45% от ее прайса.

Сейчас транспортный налог применяют к автомобилям стоимостью более 2,25 млн грн.

- Машины стоимостью более 1 миллион гривен - не являются роскошными средствами передвижения. Это машины класса C или D класса. В ЕС - это средний класс, - говорит специалист. - Увеличение акциза на такие авто это признак того, что в Украине начинают искать альтернативные пути поступления в бюджет. Однако чем больше облагать рынок автомобилей, тем меньше результата из этого будет. Сейчас средний возраст подержанных машин в Украине составляет 20 лет. Это опасно и недопустимо.

1 апреля 2021 года Государственная таможенная служба направила всем своим подразделениям письмо "О расходах на транспортировку". В нем описано новое определение таможенной стоимости любых транспортных средств, ввозимых в Украину из США. Теперь на таможне будут учитывать не только стоимость автомобиля, но и расходы на транспортировку авто в Украину.