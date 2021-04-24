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воскресенье, 25 апреля 2021 04:25

Когда состоится презентация первого автомобиля Apple

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Когда состоится презентация первого автомобиля Apple
Когда состоится презентация первого автомобиля Apple фото: fainaidea.com

Компания Apple рассекретит свой автомобиль в течение шести месяцев. Информацию о проекте должны сделать публичной, "чтобы заложить основу для Apple Car".

Первую модель создадут не ранее 2024 года. Одной из причин таких сроков является то, что нужно "с нуля" наладить производство автомобилей. Об этом сообщил аналитик Wedbush Дэниэл Айвс в интервью CNBC.

По его мнению, компания Apple срочно должна найти партнеров для производства своего беспилотного электрокара. Сейчас топ-менеджеры компании уже ведут переговоры с другими компаниями.

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На продажу выставили внедорожник Range Rover Vogue SE 2013 года, который принадлежал принцу Уильяму и его семье. Автомобиль имеет пробег 38 420 миль. Range Rover Vogue SE хотят продать за 30 тыс. фунтов, примерно 1 млн 168 тыс. грн. Однако его нынешний владелец рассчитывает получить больше из-за интереса публики к королевской семье.

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