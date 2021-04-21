Под капотом более 550 "лошадей": Huawei представила кроссовер-гибрид

Фото: Huawei

Китайская компания Huawei представила собственный автомобиль под названием Seres SF5. На чистой электроэнергии Huawei Seres SF5 способен проехать 180 км.

Huawei будет выпускать кроссовер на высокотехнологичном роботизированном заводе. Об экспорте машин за пределы Китая пока не идет речи, сообщает пресс-служба компании производителя.

Гибридный кроссовер инженеры Huawei разработали совместно со специалистами технологической компании Seres из Калифорнии. Новинка по габаритам близка к Audi Q5 и Porsche Macan, а из электрокаров имеет один формат с Mercedes-Benz EQB.

Длина Seres SF5 составляет 4700 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2875 мм; клиренс – 180 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bentley Mulliner выпустит 10 эксклюзивных авто

Силовая установка Huawei Seres SF5 состоит из четырехцилиндрового бензинового двигателя объемом 1,5 л и пары электродвигателей. Бензиновый двигатель работает, как генератор электроэнергии для аккумуляторных батарей, и позволяет производителю называть SF5 электромобилем.

Общая производительность силовой установки составляет 551 л. с. и 820 Н·м. Ускорение до 100 км/ч происходит за 4,7 с. Максимальная скорость авто достигает 230 км/ч. На электротяге кроссовер способен преодолевать до 180 км, а задействуя ДВС, можно проехать 1000 км.

В ближайшее время авто представят в нескольких флагманских магазинах бренда в Китае. Huawei Seres SF5 будет стоить $33 356, примерно 939 тыс. 270 грн.

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 получил титул "Всемирный автомобиль года". На пути к победе он обошел Honda e и Toyota Yaris. Кроссовер стал пятой моделью Volkswagen, которая выиграла престижный титул "Всемирный автомобиль года".