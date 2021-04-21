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среда, 21 апреля 2021 12:56

"Всемирный автомобиль года": определили победителя
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"Всемирным автомобилем года" стал электрический кроссовер
Фото: US Media Site
"Всемирным автомобилем года" стал электрический кроссовер
"Всемирным автомобилем года" стал электрический кроссовер
"Всемирным автомобилем года" стал электрический кроссовер
"Всемирным автомобилем года" стал электрический кроссовер

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 получил титул "Всемирный автомобиль года". На пути к победе он обошел Honda e и Toyota Yaris.

Кроссовер стал пятой моделью Volkswagen, которая выиграла престижный титул "Всемирный автомобиль года", сообщает US Media Site.

"Мы очень довольны нашим кроссовером ID.4. Не только потому, что он получил одну из важнейших автомобильных наград мира, но и потому, что жюри отметило хорошую идею и слаженную команду. Эта модель является ведущей на рынках Европы", - отметил генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер.

Для того чтобы бороться за престижную награду, компания должна изготавливать модель автомобиля не менее 10 тыс. единиц в год. Авто должно также находиться на рынках как минимум двух континентов.

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"Всемирный автомобиль года" - это награда для нашей команды, которая работает над линейкой ID. Мы преуспели в разработке автомобиля, который воплощает переход к электронной мобильности в важнейшем сегменте компактных внедорожников и предлагает отличные возможности для повседневного использования", - отметил Томас Ульбрих, член правления по развитию бренда Volkswagen.

В этом году победитель традиционно имеет свиту из лучших моделей по различным категориям. Mercedes-Benz S-Class признали лучшим роскошным автомобилем 2021 года. В этой категории он обошел Land Rover Defender и Polestar 2.

"Всемирным спорткаром 2021" стал Porsche 911 Turbo, с которым конкурировали Toyota GR Yaris и Audi RS Q8. Land Rover Defender получил звание "Всемирный автомобильный дизайн 2021", опередив в этой категории Honda e и Mazda MX-30.

19 апреля в Шанхайском автосалоне представили четвертое поколение кроссовера Nissan X-Trail. Еще в июле 2020 года показали брата-близнеца X-Trail для американского рынка - Nissan Rogue. Его длина равна 4648 мм, колесная база насчитывает 2706 мм. Такие габариты присущи и новому X-Trail.

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