До 432 км на одном заряде: расширили семейство электрокаров Mercedes-Benz EQA

Фото: Daimler.com

Немецкая компания Mercedes-Benz расширила семейство электрокаров EQA. Линейку пополнили полноприводные EQA 300 4Matic и EQA 350 4Matic.

Семейство уже имеет моноприводный EQA 250, сообщает пресс-служба производителя.

EQA 300 4Matic оснастили 228-сильным силовым агрегатом, развивающим крутящий момент 390 Нм. Он позволяет разгоняться до первой "сотни" за 7,7 с, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 км/ч.

Более мощная версия EQA 350 4Matic имеет 292 л. с. и 520 Нм. В результате на спринт до 100 км/ч ему нужно 6 с. Максимальная скорость ограничена 160 км/ч.

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Обе новинки оснащены литий-ионной батареей емкостью 66,5 кВт-ч. Этого хватит, чтобы преодолеть без остановки в соответствии 426 км и 432 км по циклу WLTP.

Кроссоверы получили LED-фары, электропривод багажника и 18-дюймовые легкосплавные диски. Покупатели также получат спортивный руль с кожаной отделкой, подсветку с комбинацией из 64 цветов, навигационную систему и комфортабельные кресла с четырьмя регулировками в поясничной области.

Автомобили уже доступны для заказа. В Германии стоимость EQA 300 4Matic стартует с €53 538, примерно 1,8 млн грн. EQA 350 4Matic будет стоить не менее €56 215, примерно 1,9 млн грн.

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