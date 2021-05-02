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понедельник, 03 мая 2021 04:25

Возродили довоенную Skoda Popular

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Классический автомобиль начала прошлого века получил новую жизнь в одной из киевских мастерских. Skoda Popular 1939 превратили в абсолютно рабочий автомобиль всего за несколько месяцев.

Автомобиль снова вернулся на дороги, а также участвует в различных мероприятиях, информирует "Джедаї".

Автор: retrobus.kiev.ua
  Skoda Popular восстановили в киевской мастерской
Skoda Popular восстановили в киевской мастерской

"Двери восстановлению не подлежали, удалось спасти только филенку. Внутреннюю часть полностью обновил", – рассказывает владелец авто Владимир.

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Автор: retrobus.kiev.ua
  Skoda Popular восстановили в киевской мастерской
Skoda Popular восстановили в киевской мастерской

По его словам, двигатель приходилось снимать 22 раза.

"Не нравилось, как он работал. Девять раз его полностью разбирал. Кузов посажен на раму в виде трубы. Коробка передач находится позади", – добавляет Владимир.

Кроме яркого дизайна, Skoda Popular 1939 имеет еще одно преимущество – благодаря независимой подвеске ездит "мягко" дорогами.

Немецкий бренд Mercedes-Maybach презентовал базовую версию флагманского седана S 480 4Matic на автошоу в Шанхае. Это не первый опыт создания бюджетной версии представителя семейства Mercedes-Benz.

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Дата
03
мая

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