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Сколько украинских водителей пользуются ремнями безопасности

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Сколько украинских водителей пользуются ремнями безопасности
В 11 областных центрах уровень пользования ремнем безопасности увеличился, в четырех городах не изменился, а в девяти городах снизился. Фото: pixabay

26,04% украинских водителей в среднем по Украине пользуются ремнями безопасности.

Наибольший уровень пользования зафиксировали в столице - 48,2%, свидетельствуют результаты исследования общественной организации Vision Zero, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, во Львове пользуются 40,2%, в Черкассах - 34,5%, в Днепре - 33,2%, в Виннице - 33,1%, в Одессе - 31,7%, в Тернополе - 29,2%, в Запорожье - 38,1%, в Житомире - 27,8%, в Чернигове - 25,5%, в Николаеве - 25,1%, в Сумах - 24,6%, в Луцке - 23,8%, в Херсоне - 23,1%, в Киеве - 23%, в Хмельницком - 22,7%, в Мариуполе - 22,1%, в Ивано-Франковске - 20,9%, в Ужгороде - 19,6%, в Полтаве - 18 4%, в Харькове - 17,9%, в Черновцах - 17,4%, в Северодонецке - 15,1% и в Кропивницком - 15%.

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В 11 областных центрах уровень пользования ремнем безопасности увеличился, в 4 городах не изменился, а в 9 городах снизился.

Исследование проводила в ноябре общественная организация Vision Zero в сотрудничестве с Центром демократии и верховенства права в рамках кампании "За безопасные дороги". Методом наблюдения исследовали уровень пользования ремнями безопасности в 24 городах Украины среди 33 701 водителя всех областных центров, а также Северодонецка и Мариуполя.

В ноябре спрос на новые авто в Украине снизился на 17%. Лидером продаж стал автомобиль Toyota RAV4. Украинцы приобрели 532 авто этой марки.

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