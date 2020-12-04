Какие авто стали самыми популярными в ноябре: статистика

Украинцы приобрели 532 авто марки Renault. Фото: Reuters

В ноябре спрос на новые авто в Украине снизился на 17%.

При этом, лидером продаж стал автомобиль Toyota RAV4. Украинцы приобрели 532 авто данной марки. Об этом сообщает Укравтопром.

Список самых популярных брендов среди украинский в ноябре выглядит следующим образом:

- Renault - +1173 авто

- Toyota - 1136 авто

- KIA - 509 авто

- Skoda - 492 авто

- Mazda - 290 авто

- Volkswagen и Peugeot - 289 авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали бюджетные авто с надежными двигателями

В целом с начала года свои первые регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс. Новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Американский производитель автомобилей Ford Motor нашел новый завод для конструирования электрокаров. Он расположен в Кельне в западной части Германии. Сейчас американская компания Ford инвестировала € 1 млрд для его оборудования.