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пятница, 04 декабря 2020 22:16

Какие авто стали самыми популярными в ноябре: статистика

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Какие авто стали самыми популярными в ноябре: статистика
Украинцы приобрели 532 авто марки Renault. Фото: Reuters

В ноябре спрос на новые авто в Украине снизился на 17%.

При этом, лидером продаж стал автомобиль Toyota RAV4. Украинцы приобрели 532 авто данной марки. Об этом сообщает Укравтопром.

Список самых популярных брендов среди украинский в ноябре выглядит следующим образом:

- Renault - +1173 авто
- Toyota - 1136 авто
- KIA - 509 авто
- Skoda - 492 авто
- Mazda - 290 авто
- Volkswagen и Peugeot - 289 авто.

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В целом с начала года свои первые регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс. Новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Американский производитель автомобилей Ford Motor нашел новый завод для конструирования электрокаров. Он расположен в Кельне в западной части Германии. Сейчас американская компания Ford инвестировала € 1 млрд для его оборудования.

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Дата
04
декабря

Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей

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