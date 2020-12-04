Какие авто стали самыми популярными в ноябре: статистика

В ноябре спрос на новые авто в Украине снизился на 17%.
При этом, лидером продаж стал автомобиль Toyota RAV4. Украинцы приобрели 532 авто данной марки. Об этом сообщает Укравтопром.
Список самых популярных брендов среди украинский в ноябре выглядит следующим образом:
- Renault - +1173 авто
- Toyota - 1136 авто
- KIA - 509 авто
- Skoda - 492 авто
- Mazda - 290 авто
- Volkswagen и Peugeot - 289 авто.
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В целом с начала года свои первые регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс. Новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Американский производитель автомобилей Ford Motor нашел новый завод для конструирования электрокаров. Он расположен в Кельне в западной части Германии. Сейчас американская компания Ford инвестировала € 1 млрд для его оборудования.
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