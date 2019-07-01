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понедельник, 01 июля 2019 09:15

Skoda на газу теперь будет выходить из завода

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Skoda на газу теперь будет выходить из завода
Компания Skoda выпустит хетчебк Scala в версии G-TEC с заводским газобаллонным оборудованием. Фото: из открытых источников

Компания Skoda выпустит хетчебк Scala в версии G-TEC с заводским газобаллонным оборудованием.

Модель сможет ездить и на топливе, и на автогазе.

Автомобиль оснастят 3-мя баллонами, в которые можно будет закачать до 13,8 кг сжатого газа. Scala получит топливный бак объемом всего 9 л для бензина.

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В общем хэтчбек сможет преодолеть около 630 км. Исключительно на газе - 410 км. Под капотом Scala разместили компактный турбированный 1-литровый двигатель с потенциалом 90 л.с.

Представители Skoda сообщили, что машина будет иметь самый вместительный объем багажника среди всех аналогичных версий с ГБО - около 450 л.

Skoda Scala G-TEC будет доступна в 3-х комплектациях: Active, Ambition и Style. В Европе начало продаж запланировано на 4-й квартал 2019-го. Об этом сообщила tsn.ua.

Компания Skoda вывела на дороги свой пикап Mountiaq. Машина создана на базе Kodiaq группой студентов.

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Дата
01
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