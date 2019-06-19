Пикап Skoda Mountiaq уже испытывают на бездорожье

Компания Skoda вывела на дороги свой пикап Mountiaq. Машина создана на базе Kodiaq группой студентов. Фото: из открытых источников

Компания Skoda вывела на дороги свой пикап Mountiaq. Машина создана на базе Kodiaq группой студентов.

Учитывая шины для бездорожья, лебедку, шнорхель - пикап создан для поездок, в частности, через леса и болота.

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Под капот Mountiaq вмонтировали бензиновый двигатель 2.0 TSI мощностью 190 л.с.

Пикап создала группа студентов в рамках обучающей кампании чешского бренда. На полное переоборудование было потрачено около двух тысяч часов. Пикап Mountiaq был зачислен как их выпускная работа. Это уже шестая машина создана студентами для Skoda, сообщили на tsn.ua.

Группа студентов, сотрудничая с автомобилестроительной компанией Skoda, создала двухдверный пикап Mountiaq на базе чешского SUV-а SKODA Kodiaq.