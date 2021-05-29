Сфотографировали автомобиль, который принадлежал семье Кеннеди

На фестиваль OldCarLand в Киеве привезли старинный Bentley S2 1959 года.
Этот автомобиль создан по специальному заказу семьи Кеннеди. Имена первых владельцев выгравировали на табличке в салоне, сообщает Autoportal.
Нынешний владелец отреставрировал автомобиль. Потратил на него $25 тыс. Теперь цена составляет около $150 тыс.
Bentley S2 выпускали в 1959-1963 годах. Всего существует 1863 таких автомобиля. Это первая модель британской марки с V8. 6,2-литровый мотор развивает примерно 200 лошадиных сил и работает в паре с 4-ступенчатой АКПП. Максимальная скорость составляет 185 км/ч.
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В отделке салона использовали кожу и дерево.
На аукционе Barret-Jackson продавать автомобиль Toyota Supra 1994 года выпуска. Его использовали во время съемок фильма "Форсаж".
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