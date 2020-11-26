Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев

Renault Duster надежный кроссовер Фото:avto.informator

В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 8,4 тыс. новых автомобилей. Самым популярным стал автомобиль французской марки Renault Logan. Таких приобрели 1,4 тыс. Также украинцы активно покупали машины японской Toyota и корейского бренда Kia.

- По результатам рейтинга видно, что украинцы все чаще выбирают кроссоверы, и отходят от седанов. 2-е и 3-е место в рейтинге продаж за октябрь в Украине занимают именно внедорожники Kia Sportage и Toyota RAV4. Это тренд, который подхватили во всем мире, в том числе и в Украине, - говорит Gazeta.ua директор компании "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий. Он рассказывает как изменились предпочтения украинских водителей за последнее десятилетие.

Почему украинцы так долго не могли оставить седаны, а теперь массово пересели в другой кузов?

— Такие тенденции во всей Европе. Корпорация General Motors полностью отказалась от производства седанов. Компания Ford прекратила выпускать даже популярные модели в кузове седан.

Да, 10 лет назад они были популярны. Но время летит и предпочтения автомобилистов меняются. Рейтинг за октябрь тому доказательство. На вкусы именно украинских водителей повлияла качество наших дорог. Кроссоверы легко преодолевают сложный для седанов путь. А люди чувствуют себя комфортно и уверенно за рулем такого автомобиля.

Украину ранее называли страной седанов. Эта традиция пришла еще со времен Советского Союза. Главным преимуществом седанов был отдельный багажник. Считали, что это удобно и безопасно, а в салоне авто нет лишних запахов. Итак, спокойно можно перевозить бензин или что-то другое. А в кроссоверах багажник находится почти в салоне.

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Какая судьба ожидает тип кузова седан?

- Будет то же, что произошло с другими видами кузовов. Например, Фаэтон, это автомобиль с откидным верхом, популярный в 1930-е. Исчез с рынка после того, как появились лучшие типы. Сейчас машины с откидной крышей называют родстер. Такая судьба ждет и седаны. Тип кузова останется, но спрос на него упадет. Люди будут выбирать ее из индивидуальных соображений. Седаны, скорее, станут экзотикой, не для ежедневного пользования.

В рейтинге популярных автомобилей исчезли китайцы. Почему?

- Это связано с тем, что за последние годы многие импортеры себя дискредитировали. Китайцы поставляли в Украину огромное количество автомобилей, однако не давали достойного обслуживания. Главная проблема, с которой столкнулись владельцы - отсутствие нужных запчастей. Импортер автомобилей быстро исчез с украинского рынка, а поставлять запчасти ему было уже не выгодно.

На сколько это было массовым?

- Так поступили 5-6 китайских марок. Люди не получили надлежащих услуг, а репутация китайского автопрома испортилась.

Китайские машины первой волны выпусти дешевые, но некачественные. Через несколько лет кузов ржавел, двигатель выходил из строя. Сразу видно, что едет китайская машина, которой 5 лет, а она вся дырявая. Конечно, были производители, которые более или менее качественно выполняли свою работу, но общий имидж испортили.

А как же ценовой фактор? Он не влияет на спрос?

- Смысла покупать китайские машины больше нет. Ранее автомобили китайского производства стоили дешевле, чем продукция ВАЗа, а сейчас ценовая политика более или менее одинакова по сравнению с другими мировыми брендами. Поэтому зачем китайская Chery, если за эти деньги можно приобрести проверенный бренд, например, Kia или Renault?

Какой автомобиль лучше удовлетворит потребности обычного украинца — класс, размер, цена, уровень надежности?

- Украина - бедная страна. Люди покупают то, на что хватает средств. Пожалуй, все украинцы мечтают купить надежный автомобиль. Впрочем, надо выбирать транспортное средство в соотношении цена, качество. Для современного украинца нужен недорогой кроссовер. Чтобы он имел доступную цену или выгодную кредитную программу. Renault Duster, наиболее усредненная автомобиль, лучше всего подойдет для рядового жителя нашей страны.

Сколько еще такое авто будет иметь спрос у нас?

- Ближайший год - два. Renault Duster надежный кроссовер, имеет хорошую подвеску, с легкостью преодолевает ямы на украинских дорогах. Также автомобиль экономический, если в его комплектации установлен дизельный двигатель. Если бензиновый - не проблема, его можно переделать на газовое оборудование. Кроме того, у него удобный салон, большой багажник. А еще высокий клиренс, который поможет проехать в снежную пору даже жителям сельской местности или жителям городов, где плохо работают коммунальные службы. Renault Duster имеет широкую сервисную сеть по Украине и оптимальную ценовую политику. Стоимость автомобиля около 600 тысяч гривен.

Легковые авто возраста почти 10 лет составляют 31,2% объема вторичного автомобильного рынка. С этого массива 39% авто привезли преимущественно из Западной Европы. Доля американских машин в этом сегменте - 4,5% общего количества.