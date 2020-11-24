Зачем покупать премиальное авто, если нет денег на его содержание? - эксперт о евробляхах

Эксперт рассказал о евробляхах Фото:Фото:112.ua

В прошлом месяце владельцы автомобилей с иностранной регистрацией организовали акцию протеста под стенами Верховной Рады. Главное требование митингующих, чтобы растаможка не превышало 35% общей стоимости транспортного средства.

"С одной стороны, владельцев евроблях можно понять. В Украине действительно дорогая растаможка. Платить 300 процентов от стоимости автомобиля много. Особенно, если учитывать уровень жизни многих украинцев. А с другой стороны, и в ЕС есть подводные камни. Владельцы евроблях говорят, что в европейских странах дешево растамаживать машины. Оно то да. Но если транспортное средство привезли из-за территории Европейского таможенного пространства, то налог на него в некоторых городах будет стоить гораздо больше чем в Украине ", - говорит Gazeta.ua автоексперт и журналист Тарас Брязгунов.

После митинга полиции дали указание не останавливать и не штрафовать авто с иностранной регистрацией. За последние 2 года евробляхерам уступают уже 3 раз.

"Власть однажды уже пошла навстречу владельцам автомобилей иностранной регистрации. Стоимость растаможки снизили на 60 процентов от стоимости авто. Таким образом около полумиллиона украинцев переоформили транспортные средства. На евробляхах остались автомобили с многолитровыми двигателями или те, которым уже более 15 лет, - рассказывает автоэксперт. - Владельцы этих машин говорят, что покупают в Европе, потому что хотят сэкономить. Не понимаю людей, которые привозят в Украину премиальные машины, такие как Audi, Mercedes-Benz и жалуются, что нет денег. Зачем выбирать BMW, у которого объем двигателя 3 литра и большой расход топлива? Если запчасти для премиальных серий автомобилей стоят гораздо дороже, чем если бы это был бюджетный сегмент, например, Toyota, Škoda, Honda, - говорит Тарас Брязгунов. - Стоимость растаможки напрямую зависит от коэффициента возраста авто и коэффициента двигателя. Поэтому владельцу, например, автомобиля Smart, у которого объем двигателя 0,6 литров, дешевле растаможить автомобиль, чем уплатить штраф. Не стоит выбирать машину, которая в содержании дороже ее стоимости. "

"Европейцы продают старые машины по дешевке, потому что они там не нужны. Одна из причин - техосмотр. Владелец, который имеет такой автомобиль должен оплатить эконалог. Также на них увеличена стоимость страхования. Вот, например, запчасти к автомобилям стоят почти одинаково, что в Европе, что в Украине, но за работу механика нужно заплатить значительно больше, чем у нас", - говорит эксперт.

В ЕС используют комфортный, компактный транспорт среднего класса. 1-е место среди популярных автомобилей занимает Volkswagen Golf, 2-е - Renault Clio, а на 3-м месте Volkswagen Polo.

"Это все автомобили не дорогого сегмента. Там никто не ездит на подержанных Mercedes и BMW. Премиальные автомобили, как правило, покупают состоятельные люди. Они немного поездят на них, и авто окажется в Польше, оттуда - в Украине. У нас же люди хотят, чтобы было дешево, но и круто. Поэтому в Украине так много некачественных автомобилей ", - говорит Тарас Брязгунов.

Власти обещали к 31 января 2019 принять закон о растаможивании, но так и не приняли. В Украине действует постановление, которое приняли при предыдущей власти Петра Порошенко. "Их даже на комитете не хотят рассматривать. В законопроекте, который предлагают владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, есть основательные зерна, но надо, чтобы в этом было преимущество и для экономики Украины. Кроме этого, неплохо принять закон отдельно для растаможивания исторических автомобилей. Например, коллекционной машине более 20 лет, она в хорошем состоянии. В таком случае, можно сделать особые условия налогообложения. Если владелец будет за ней ухаживать, ездить несколько раз в месяц. Это не автомобиль, а произведение искусства ", - добавил он.

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