Акциз на дизель могут поднять на €100: к чему это приведет

Маржа АЗС по продаже дизеля и бензина составляет более 30%. Фото: unsplash

В парламенте хотят увеличить ставку акцизного налога на дизельное топливо до €239,5 за 1000 л. Это может вызвать повышение цены.

Сегодня ставка составляет €139,5 за 1000 л, сообщил директор "Укравтономгаз" Андрей Дорофеев на своей странице в Facebook.

По его словам, законопроект решит несколько проблем:

- поступления в бюджет более 29 млрд грн за год. Потребление дизельного топлива 2019 года в Украине было больше чем 8,62 млн кубометров в год;

- полученные дополнительные средства в сумме более $1 млрд можно направить на экологические проекты. Например, коммунальный дизельный транспорт можно перевести на экологический вид топлива или закупить новые электроавтобусы;

- за несколько лет уменьшится количество дизельных автомобилей в Украине за счет увеличения цены дизельного топлива. Как следствие, будем меньше импортировать подержанных легковых автомобилей с дизельным двигателем.

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"Есть один неприятный минус - подорожание дизеля на 4 грн/л. Но при желании народных депутатов можно ограничить подорожание до 2,00 грн/л. Для этого нужно принять закон "Об ограничении среднемесячной маржи АЗС на топливе до 20 процентов"", - говорит Дорофеев.

По его словам, маржа АЗС по продаже дизеля и бензина составляет более чем 30%. Маржа по продаже сжиженного газа - до 20%.

Стоимость сжиженного автомобильного газа может вырасти почти на четверть. Соответствующий рост цен ожидается в случае принятия законопроекта №4098 "О сбалансированности ставок акцизного налога на сжиженный газ в соответствии с европейским законодательством".