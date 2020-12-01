Роскошь и скорость - основали итальянскую марку с эмблемой трезубца

1 декабря 1914 года в итальянском городе Болонья основали компанию Officine Alfieri Maserati. Сначала она специализировалась на модернизации спортивных автомобилей, двигателей и свечей зажигания.

Компания вошла в историю развития и культуры спортивных и гоночных автомобилей.

Название автопроизводитель получил от фамилии основателей — 6 братьев Мазерати. Карло, Биндо, Альфьери, Марио, Этторе и Эрнесто сделали большой вклад в развитие компании.

Фото: autohis.ru

Карло Мазерати, старший из братьев, первым в семье начал заниматься автомобилями. Именно он создал первый автомобиль Maserati. Карло оснастил машину одноцилиндровым двигателем и простым шасси. Начал карьеру автогонщика.

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Братья Альфьери, Биндо и Эрнесто работали на автомобильной фирме Isotta-Fraschini. В 1914 году Альфьери Мазерати решил открыть собственную мастерскую в окрестностях итальянской Болоньи. Вскоре к нему присоединились двое младших братьев — Биндо и Эрнесто.

Братья вместе построили спортивный автомобиль с 2-литровым двигателем. Компания начала выпускать автомобили с 4-, 6-, 8- и 16-цилиндровыми двигателями.

В 1920-м Марио Мазерати занимался созданием логотипа компании. Вдохновением для Марио стала статуя Нептуна на площади Маджоре в Болонье. Знаменитый трезубец — олицетворение энергии и силы.

Maserati — международный бренд, представленный в более чем 70 странах. Компания входит в состав крупнейшей итальянской автомобильной корпорации Fiat Auto SpA.