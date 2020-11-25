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среда, 25 ноября 2020 13:24

Родился создатель 1-го автомобиля
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25 ноября 1844 года родился Карл Бенц — создатель 1-го автомобиля. Его детищем было трехколесное транспортное средство с усовершенствованным бензиновым двигателем на 0,9 л.

Немецкий инженер родился в небогатой семье. Окончил политехнический университет в 19 лет. После 7 лет работы на различных предприятиях 1926-го создал собственную мастерскую.

Карл Бенц не только выдвинул идею создания автомобиля, но и наладил серийное производство.

Изобретатель получил первые в мире патенты на двухтактный двигатель внутреннего сгорания, систему зажигания, которая работает от батареи, свечу зажигания, акселератор, карбюратор, сцепление, коробку передач, водяной радиатор охлаждения. То есть запатентовал основные узлы автомобиля.

Карл Бенц — создатель первого автомобиля
Фото: dw.com
Карл Бенц — создатель первого автомобиля
Карл Бенц — создатель первого автомобиля
Карл Бенц — создатель первого автомобиля
Карл Бенц — создатель первого автомобиля

1-й автомобиль, который стал серийной моделью, Бенц запатентовал в января 1886 года.

Трехколесный самоходный экипаж "Benz Patent-Motorwagen" инженер оснастил бензиновым двигателем внутреннего сгорания.

Жена изобретателя осуществила 1-й в истории "автопробег" 1888 года. На автомобиле женщина проехала более 100 км.

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Предприятие Бенца Benz & Cie 1926 года объединилось с компанией Daimler Motoren Gesellschaft. Таким образом появился автомобилестроительный концерн Daimler-Benz AG. Все модели новых транспортных средств стали называться "Mercedes-Benz".

Концерн и после смерти его основателя продолжил работать.1936 года началось производство легковых автомобилей с дизельным мотором. 1-й моделью с дизельным двигателем стал Mercedes-Benz 260 D.

1924-го на берлинской автовыставке немецкий концерн MAN представил 1-ю модель автомобиля, работающую на дизеле.

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Дата
25
ноября

С конвейера сошел последний Pontiac

Родился создатель 1-го автомобиля

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