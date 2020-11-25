Родился создатель 1-го автомобиля

25 ноября 1844 года родился Карл Бенц — создатель 1-го автомобиля. Его детищем было трехколесное транспортное средство с усовершенствованным бензиновым двигателем на 0,9 л.

Немецкий инженер родился в небогатой семье. Окончил политехнический университет в 19 лет. После 7 лет работы на различных предприятиях 1926-го создал собственную мастерскую.

Карл Бенц не только выдвинул идею создания автомобиля, но и наладил серийное производство.

Изобретатель получил первые в мире патенты на двухтактный двигатель внутреннего сгорания, систему зажигания, которая работает от батареи, свечу зажигания, акселератор, карбюратор, сцепление, коробку передач, водяной радиатор охлаждения. То есть запатентовал основные узлы автомобиля.

Фото: dw.com

1-й автомобиль, который стал серийной моделью, Бенц запатентовал в января 1886 года.

Трехколесный самоходный экипаж "Benz Patent-Motorwagen" инженер оснастил бензиновым двигателем внутреннего сгорания.

Жена изобретателя осуществила 1-й в истории "автопробег" 1888 года. На автомобиле женщина проехала более 100 км.

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Предприятие Бенца Benz & Cie 1926 года объединилось с компанией Daimler Motoren Gesellschaft. Таким образом появился автомобилестроительный концерн Daimler-Benz AG. Все модели новых транспортных средств стали называться "Mercedes-Benz".

Концерн и после смерти его основателя продолжил работать.1936 года началось производство легковых автомобилей с дизельным мотором. 1-й моделью с дизельным двигателем стал Mercedes-Benz 260 D.

1924-го на берлинской автовыставке немецкий концерн MAN представил 1-ю модель автомобиля, работающую на дизеле.