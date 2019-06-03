Рассказали, какие автомобили самые комфортные для занятий сексом

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6426
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 900
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4240
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2889
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
4 Просмотров: 2565
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2385
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3339
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1449
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7479
Фото
Все фото
10
3
13
12
7
Студенты построили пикап для Skoda
Студенты построили пикап для Skoda
В Украине появился первый сервис проката суперкаров
В Украине появился первый сервис проката суперкаров
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
470 км на одной зарядке и &quot;сотня&quot; за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
470 км на одной зарядке и "сотня" за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
Видео
Все видео
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 315
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 765
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3339
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30736
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 1125
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
понедельник, 03 июня 2019 14:45

Рассказали, какие автомобили самые комфортные для занятий сексом

  Комментировать
Рассказали, какие автомобили самые комфортные для занятий сексом
Самым удобным автомобилем для занятия сексом является универсал Volvo Фото: 20 хвилин

Самыми удобными машинами оказались универсалы и фургоны.

Английские исследователи опросили несколько тысяч автомобилистов и узнали, какие виды машин самые удобные для занятий сексом.

Так, первое место занимает универсал марки Volvo. Этот тип транспортного средства считается одним из самых безопасных. Второе место занимает микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Замыкает тройку лидеров кемпер Volkswagen.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Введут ответственность для инструкторов автошкол

Полный рейтинг ТОП-10 самых комфортных автомобилей таков:

Универсалы Volvo

Mercedes-Benz Sprinter

Volkswagen Camper

Седаны BMW третьей серии

Ford Escort

Audi TT

Land Rover Discovery

Porsche Carrera

Volkswagen Golf

Ford Focus

Однако исследователи предупреждают, что рейтинг со временем будет меняться. Считают, что в ближайшем будущем будут лидировать беспилотные автомобили.

Известный сайт Pornhub снял первый порноролик в беспилотной Tesla. Соответствующий скриншот с видео появился на публичной странице Pornhub в Instagram. Первой актрисой, которая согласилась сняться в экспериментальном поджанре, оказалась Тейлор Джексон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Ferrari за 17 миллионов станет самым мощным гиперкаром марки
Ferrari за 17 миллионов станет самым мощным гиперкаром марки Просмотров: 693
Tesla сделала выгодное предложение клиентам
Tesla сделала выгодное предложение клиентам Просмотров: 765
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, какие автомобили самые комфортные для занятий сексом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 84081
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 42175
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 19524
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 18477
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 15930
Авто
Составили рейтинг автомобилей, которые чаще всего похищают
Составили рейтинг автомобилей, которые чаще всего похищают Просмотров: 126
Uber начал блокировать пассажиров
Uber начал блокировать пассажиров Просмотров: 1377
Введут ответственность для инструкторов автошкол
Введут ответственность для инструкторов автошкол Просмотров: 702
Студенты построили пикап для Skoda
Студенты построили пикап для Skoda
10
 Просмотров: 4869
Ferrari за 17 миллионов станет самым мощным гиперкаром марки
Ferrari за 17 миллионов станет самым мощным гиперкаром марки Просмотров: 693
Больше всего комментируют
18
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
10
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 11958
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua