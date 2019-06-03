Рассказали, какие автомобили самые комфортные для занятий сексом

Самыми удобными машинами оказались универсалы и фургоны.
Английские исследователи опросили несколько тысяч автомобилистов и узнали, какие виды машин самые удобные для занятий сексом.
Так, первое место занимает универсал марки Volvo. Этот тип транспортного средства считается одним из самых безопасных. Второе место занимает микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Замыкает тройку лидеров кемпер Volkswagen.
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Полный рейтинг ТОП-10 самых комфортных автомобилей таков:
Универсалы Volvo
Mercedes-Benz Sprinter
Volkswagen Camper
Седаны BMW третьей серии
Ford Escort
Audi TT
Land Rover Discovery
Porsche Carrera
Volkswagen Golf
Ford Focus
Однако исследователи предупреждают, что рейтинг со временем будет меняться. Считают, что в ближайшем будущем будут лидировать беспилотные автомобили.
Известный сайт Pornhub снял первый порноролик в беспилотной Tesla. Соответствующий скриншот с видео появился на публичной странице Pornhub в Instagram. Первой актрисой, которая согласилась сняться в экспериментальном поджанре, оказалась Тейлор Джексон.
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