Рассказали, какие автомобили самые комфортные для занятий сексом

Самым удобным автомобилем для занятия сексом является универсал Volvo Фото: 20 хвилин

Самыми удобными машинами оказались универсалы и фургоны.

Английские исследователи опросили несколько тысяч автомобилистов и узнали, какие виды машин самые удобные для занятий сексом.

Так, первое место занимает универсал марки Volvo. Этот тип транспортного средства считается одним из самых безопасных. Второе место занимает микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Замыкает тройку лидеров кемпер Volkswagen.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Введут ответственность для инструкторов автошкол

Полный рейтинг ТОП-10 самых комфортных автомобилей таков:

Универсалы Volvo

Mercedes-Benz Sprinter

Volkswagen Camper

Седаны BMW третьей серии

Ford Escort

Audi TT

Land Rover Discovery

Porsche Carrera

Volkswagen Golf

Ford Focus

Однако исследователи предупреждают, что рейтинг со временем будет меняться. Считают, что в ближайшем будущем будут лидировать беспилотные автомобили.

Известный сайт Pornhub снял первый порноролик в беспилотной Tesla. Соответствующий скриншот с видео появился на публичной странице Pornhub в Instagram. Первой актрисой, которая согласилась сняться в экспериментальном поджанре, оказалась Тейлор Джексон.