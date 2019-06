Tesla сделала выгодное предложение клиентам

Производитель электрокаров Tesla возвращает программу бесплатной безлимитной зарядки авто на станциях Supercharger для новых клиентов.

Компания будет продавать электрокары Model S и Model X с бесплатным безлимитным доступом к станциям зарядки Supercharger. Предложение действует с 31 мая по 30 июня, сообщили на странице Tesla в Twitter.

"Важное объявление (не для тех, кто любит платить за бензин): все изготовленные автомобили Model S и Model X теперь поставляются с неограниченной бесплатной зарядкой. Это заканчивается 30 июня", - говорится в сообщении.

Important Announcement (unless you like paying for gas): All inventory Model S and Model X cars now come with unlimited free Supercharging. This ends on June 30.