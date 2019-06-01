Tesla сделала выгодное предложение клиентам

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 4716
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 603
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3727
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2754
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2385
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2304
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3096
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1359
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7299
Фото
Все фото
3
13
12
7
5
В Украине появился первый сервис проката суперкаров
В Украине появился первый сервис проката суперкаров
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
470 км на одной зарядке и &quot;сотня&quot; за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
470 км на одной зарядке и "сотня" за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
Видео
Все видео
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 216
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 612
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3096
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29764
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2313
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
01 июня 2019
Просмотров: 243
З головою і без
25 травня міський голова Києва Віталій Кличко відкрив велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і парком "Хрещатий". Через день скляна ...
суббота, 01 июня 2019 16:55

Tesla сделала выгодное предложение клиентам

  Комментировать
Tesla сделала выгодное предложение клиентам
Tesla возвращает бесплатную зарядку для электрокаров Model S и Model X. Фото: Avto

Производитель электрокаров Tesla возвращает программу бесплатной безлимитной зарядки авто на станциях Supercharger для новых клиентов.

Компания будет продавать электрокары Model S и Model X с бесплатным безлимитным доступом к станциям зарядки Supercharger. Предложение действует с 31 мая по 30 июня, сообщили на странице Tesla в Twitter.

"Важное объявление (не для тех, кто любит платить за бензин): все изготовленные автомобили Model S и Model X теперь поставляются с неограниченной бесплатной зарядкой. Это заканчивается 30 июня", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двигатель V8 и 612 лошадок: McLaren представила новый гиперкар

Украина запустит в серийное производство китайские электробусы Skywell. Накануне в Украину прибыли специалисты из поднебесной. Украинцы, очевидно, провели встречу с восточными гостями и, похоже, достигли определенных договоренностей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Tesla сделала выгодное предложение клиентам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 14139
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 13443
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
15
 Просмотров: 11187
Смертельное ДТП на трассе: много погибших
Смертельное ДТП на трассе: много погибших Просмотров: 8847
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
7
 Просмотров: 8676
Авто
Как увеличить объем багажника: советы автомобилистам
Как увеличить объем багажника: советы автомобилистам Просмотров: 747
В Украине появятся многоуровневые паркинги с лифтами
В Украине появятся многоуровневые паркинги с лифтами Просмотров: 144
Двигатель V8 и 612 лошадок: McLaren представила новый гиперкар
Двигатель V8 и 612 лошадок: McLaren представила новый гиперкар Просмотров: 378
Lotus выпустит электрический гиперкар
Lotus выпустит электрический гиперкар Просмотров: 81
В Украине будут выпускать электробусы Skywell
В Украине будут выпускать электробусы Skywell Просмотров: 333
Больше всего комментируют
9
Народ вам не позволит. Земля будет гореть под ногами - Парубий
7
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
6
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
3
Нарушение Киевсоветом прав инвесторов - мощный негативный сигнал
2
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Голосов: 11945
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua