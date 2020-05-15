Пролетает над ямами и автоматически снимает аварийные ситуации - тест-драйв Citroеn C5 Aircross

Фото: Владимир Мукан

Недавно в Украине начали продавать Citroеn C5 Aircross. Это самый большой внедорожник марки. Модель имеет все технологические наработки производителя за последние несколько лет. Чтобы ближе познакомиться с новинкой, берем ее на тест-драйв.

Знакомство

C5 Aircross построен на той же платформе, что и Peugeot 5008 и Opel Grandland X. Однако внешне это не заметно. Citroеn выглядит в том же стиле, что и меньшие по классу модели этого производителя.

Кузов модели сделан из разных материалов. Капот - с алюминия. Он легкий и лучше поглощает удары при ДТП. Дверца багажника - пластиковая. Окна - двойные с ламинацией для лучшей защиты от шума. Кузов полностью оцинкованный с обеих сторон. Производитель дает на него гарантию от сквозной ржавчины на 12 лет.

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Его продают в трех комплектациях с тремя двигателями на выбор - с одним бензиновым и двумя дизелями. Начальная комплектация называется LIVE, дороже - FEEL и самая дорогая - SHINE. Привод может быть только один - передний. Среди коробок передач устанавливают только "автоматы" - на 6 или 8 степеней - в зависимости от того, с каким двигателем идет авто. Кстати, из двигателей можно выбрать 1,6-литровый бензиновый двигатель, 1,6-литровый или 2-литровый "дизель".

Стоимость С5-го стартует от 685 100 гривен У нас на обзоре полная комплектация SHINE с дополнительными опциями. Стоит такая свыше 860 000 гривен

Дизайн

C5 Aircross заметно отличается дизайном среди других машин этого класса остальных производителей. Этому способствует фирменная стилистика Citroеn, которую можно заметить на С3 и С4. Например, у новинки подобно предыдущим моделям, световая техника оформлена в три яруса - сверху ходовые огни, ниже - головной свет, ниже в бампере - противотуманки. В решетку радиатора интегрирован фирменный шеврон-эмблема. Дополняют фирменный стиль Citroеn пластиковые накладки на дверях. Впервые такие начали устанавливать на хэтчбек Cactus.

Чтобы автомобиль не казался громоздким, французские дизайнеры визуально отделили крышу от кузова стойками черного цвета. Приятной мелочью является то, что двери вместе с этой пластмассовой накладкой закрывают порог. Благодаря этому минимум штаны у водителя и пассажира при любой погоде оставаться чистыми, максимум - будет меньше вероятность повреждения порога на дорогах сомнительного качества. Такая же схема "закрывания" порога у Opel Grandland X.

Задние фонари также сделали не такими, как у всех. Они состоят из четырех светодиодных элементов. А корпус вогнутый внутрь. Если смотреть со стороны он напоминает латинскую букву "С". Задний бампер сделали максимально практичным. Большая его часть сделана из черного некрашеного пластика, а центральная - из черного глянцевого. В случае царапины или повреждения устранить ее покраской будет проще, чем на некрашеном бампере или детали в цвет кузова.

В общем производитель сделал ставку на дизайн машины и возможность персонализации большого количества деталей. Именно поэтому рейлинги для крепления дополнительного багажника стали элементом стиля. Они имеют необычную форму и двухцветная окраска. На многих элементах кузова есть цветные вставки. В стандартном исполнении они серые, за доплату можно выбрать другой цвет, как, например, здесь. И совместить это с одним из 7 расцветок кузова.

Производитель указывает клиренс 23 сантиметра. Если мерить от картера двигателя, он немного меньше. Кстати, защита здесь устанавливают во все комплектации.

Открываем капот

Несмотря на то, что машина высокая и имеет немало места под капотом, все агрегаты там размещены довольно тесно. Однако к основным узлам, бачкам и щупа доступ удобен. Напомним, в тестовом автомобиле установлен 2-литровый турбодизель мощностью 180 лошадиных сил. Он берет в городе 6,6 литра горючего на сто километров, а на трассе - менее 5. Стандартно масло в нем меняют через каждые 10 000 километров пробега. Ремень ГРМ - через 120.

Работает силовой агрегат в паре с 8-ступенчатой ​​японской коробкой передач "Айсин".

Заглядываем в багажник

Багажник можно открыть четырьмя способами - двойным нажатием на кнопку на панели приборов, кнопкой с брелка, кнопкой на крышке багажника и движением ноги - бесконтактно. Особенно это удобно, когда подходишь с сумками в обеих руках.

Отсек неплохо распланирован. Есть металлические крюки для крепления груза, розетка на 12 вольт, ниши для бутылок. А также - место для знака аварийной остановки. Почему-то большинство автопроизводители не продумают крепления для него.

Под фальш-полом - докатка и домкрат. Здесь еще можно поместить много вещей. Например, у меня получилось положить два самокаты и рюкзак. Как в машинах более высокого класса, дно багажника обшито парапетом и шумоизоляцией.

По сравнению с другими автомобилями этого класса, багажник здесь большой - 550 литров наибольшего приближения спинок задних сидений в багажник. Когда немножко подвинуть задние кресла вперед, будет 690 литров. А если сложить спинки задних сидений, то получим 1600 литров багажного объема.

Садимся в салон

На задних местах чувствуется, что это один из самых широких автомобилей в своем классе. Места хватает для головы и для колен человеку ростом 190 см. Визуально пространства добавляет панорамная крыша площадью в 1 кв. метр. Ее часть над передними сиденьями можно открыть. Бросается в глаза и то, что на заднем сиденье нет привычного подлокотника. За то есть полноценное третье кресло по центру.

Сиденья сделаны по фирменной технологии Citroеn "Эдванс-комфорт". У них есть специальная пена-наполнитель, которая быстро набирает форму тела человека и сохраняет хорошую амортизацию. При этом подушки кресел занимают в салоне меньше места за счет уменьшенной толщины. Сиденья можно двигать вперед и регулировать наклон спинки.

Для пассажиров сзади предусмотрели отдельные дефлекторы воздуха климатической системы, отдельный плафон и порт для зарядки смартфона. Было бы хорошо, если бы их было бы хотя бы два. и панорамная крыша на 1 квадратный метр с люком.

На месте водителя

Место водителя выглядит технологически и современно. Бросается в глаза Д-образное руль, стильный манипулятор коробки передач и многофункциональный дисплей панели приборов. Стиль подачи информации можно менять в зависимости от потребностей.

Благодаря высокой торпеде и коричневым вставками салон кажется защищенным и уютным. Здесь много разных боксов для мелочей. Например, между передними сиденьями установлен подлокотник с функцией охлаждения. В нем можно держать напитки или еду.

Перед манипулятором коробки передач является беспроводная зарядка для телефона, а под зеркалом заднего обзора - штатная камера-регистратор. Она автоматически записывает аварийные ситуации. А еще им можно фотографировать пейзажи дорогу и через приложение делиться с друзьями в соцсетях. Единственное, это дополнительная опция, ее устанавливают по более 7000 гривен.

В общем кроссовер оснащен двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, задней камерой, парктроником, датчиком дождя и света, системой "андроид авто" и "еплкарплей", мониторингом слепых зон, водительским креслом с электроприводом и памятью. Модель комплектующих системой полноценного 8-зонного массажа для водителя и переднего пассажира. Такая функция встречается мало в каких производителей.

Авто имеет регулятор режимов езды Grip Control. Можно выбрать снег, песок, грязь и т.д. и машина изменит свое поведение.

Единственное чего не хватает машине, это подогрева руля и передней камеры. В части моделей-конкурентов это. Еще хорошо бы, если бы сенсорные кнопки выдавали какой-то обратная связь при нажатии - это мог бы быть сигнал зуммера или легкая вибрация электродвигателя

Едем

Как не настраивай сиденья, а капот видно. Это создает ощущение, что управляешь большим машиной, чем есть на самом деле. Разгоняется Citro "n живо. Для ускорения до" сотни "ему достаточно 9,4 секунды.

По подвески, то она здесь удачно настроена. Заметная работа инновационных амортизаторов. С5 едет мелкими ямами, как модель представительского класса. Особенно это преимущество ощущается на мостовой и на дорогах, которые мы называем "стиральной доской". Ходовая часть - это одна из его главных "изюминок" автомобиля. Спереди здесь - "Макферсон", сзади - П-образная балка. Кроссовер комплектующих уникальными амортизаторами, запатентованными производителем. Они имеют прогрессивные гидравлические ограничители и значительно лучше поглощают колебания. Попросту говоря, это амортизатор с амортизатором внутри.

Управлять машиной приятно. Руль здесь легкий, средней остроты. Оно набирает вес на скорости в спортивном режиме. Коробка передач работает четко и незаметно. Кстати, к манипулятору я привык за десять минут. Он автоматически переходит в режим "паркинга" после того, как водитель глушит двигатель. Это удобно.

Комфортнее ездить на машине в умеренном скоростном режиме - до 120 км / ч на трассе с очень посредственным асфальтом. На большей скорости становятся более умеренными крены при крутых поворотов. В городе автомобилем комфортно ездить, особенно по мостовой и разбитыми дворовыми дорогами. Было бы удобнее парковаться, если бы производитель комплектовал авто.

Автомобиль "умеет" считывать знаки, обнаруживать препятствия в мертвой зоне видимости и удерживать авто в свои полосе - то есть, когда водитель забирает руки с руля, электроника автомобиля сама его крутить, чтобы машина не выехала со своей полосы.

C5 Aircross хорошо подходит для ежедневной езды по городу и для семейных путешествий на дальние расстояния. Особенностью автомобиля является то, что эту модель можно персонализировать под свой вкус, выбирая цвет, окраска специальных вставок.