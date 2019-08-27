Проезд по украинским дорогам для грузовиков может стать платным

Грузовики могут платить, чтобы проехать дорогами в Украине Фото: navigato.ru

Плата за проезд по дорогам для большегрузного транспорта должна существенно улучшить состояние дорог в Украине.

Такое нововведение планирует ввести Укравтодор, передает "Интерфакс-Украина".

"Это была моя инициатива - имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion, это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер. Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины - это tolling, есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины", - говорит и.о. главы Укравтодора Славомир Новак.

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По его словам, необходимо принять закон, который будет регулировать вопросы такого сбора.

"Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - добавил Новак.

В октябре Укравтодор запустит первые 6 пунктов для взвешивания автомобилей Weight-in-Motion на подъездах к Киеву. Агентство планирует установить до 100 таких пунктов.