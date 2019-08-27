Создали реального "Валл-И", универсальный беспилотник работает на водороде

Показали беспилотный автомобиль-робот "Валл-И". Фото: из открытых источников

Показали беспилотный автомобиль-робот EDAG CityBot. Машину можно использовать как грузовой, муниципальный или пассажирский транспорт.

Беспилотник может работать круглосуточно без участия водителя. Его платформа позволяет оборудовать машину для уборки улиц, или бесшумного перевозки грузов в пределах города ночью. Это может позволить не только экономить на логистике, но и значительно разгрузить дневные улице.

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EDAG CityBot можно адаптировать не только под стандартные модули, но и полностью переделать под нужды фирм, занимающихся утилизацией отходов или для работы проектировщиков, архитекторов.

Автомобиль использует водород, как энергетический элемент.

Машина имеет необычный дизайн, и схожие черты с роботом, героем мультфильма "Валл-И". Об этом сообщили на tsn.ua.

В Китае начал работать беспилотный автомобиль доставки беспроводной технологии 5G.