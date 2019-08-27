Создали реального "Валл-И", универсальный беспилотник работает на водороде

 
Ексклюзивы
1/5
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 513
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 12934
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 918
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1782
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2124
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 12285
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1674
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2340
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1935
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2205
Фото
Все фото
3
19
11
3
4
Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson
Начались тесты нового поколения Hyundai Tucson
Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а
Стартуют продажи Samsung Galaxy Note 10а
Lamborghini випустить дві новинки
Lamborghini випустить дві новинки
Aston Martin будет строить гаражи на заказ
Aston Martin будет строить гаражи на заказ
Volkswagen представил кабриолет на базе кроссовера T-Roc
Volkswagen представил кабриолет на базе кроссовера T-Roc
Видео
Все видео
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Байкеры митингуют под ОГА из-за плохой дороги
Байкеры митингуют под ОГА из-за плохой дороги
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6048
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2385
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2574
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6966
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4844
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 1062
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
вторник, 27 августа 2019 12:26

Создали реального "Валл-И", универсальный беспилотник работает на водороде

  Комментировать
Создали реального &quot;Валл-И&quot;, универсальный беспилотник работает на водороде
Показали беспилотный автомобиль-робот "Валл-И". Фото: из открытых источников

Показали беспилотный автомобиль-робот EDAG CityBot. Машину можно использовать как грузовой, муниципальный или пассажирский транспорт.

Беспилотник может работать круглосуточно без участия водителя. Его платформа позволяет оборудовать машину для уборки улиц, или бесшумного перевозки грузов в пределах города ночью. Это может позволить не только экономить на логистике, но и значительно разгрузить дневные улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Утвердили новый стандарт автогражданки

EDAG CityBot можно адаптировать не только под стандартные модули, но и полностью переделать под нужды фирм, занимающихся утилизацией отходов или для работы проектировщиков, архитекторов.

Автомобиль использует водород, как энергетический элемент.

Машина имеет необычный дизайн, и схожие черты с роботом, героем мультфильма "Валл-И". Об этом сообщили на tsn.ua.

В Китае начал работать беспилотный автомобиль доставки беспроводной технологии 5G.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создали реального "Валл-И", универсальный беспилотник работает на водороде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

На Чернобыльской АЭС запустили энергоблок

В Польше начали отбирать имущество у украинцев

Владельцев скота обложили новыми налогами

"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов

Правительство решило изменить количество выходных

Объединенная армия захватила Каменец-Подольский

За "мертвую петлю" пилоту дали золотой жетон

Самое читаемое
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 45640
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 19629
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 17803
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 15183
Политолог дал прогноз, что произойдет со &quot;Слугой народа&quot; через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
 3 Просмотров: 12934
Авто
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
 Просмотров: 9
Утвердили новый стандарт автогражданки
Утвердили новый стандарт автогражданки Просмотров: 3321
Евробляхи начали штрафовать
Евробляхи начали штрафовать
 Просмотров: 2268
Hyundai показал прототип нового электромобиля
Hyundai показал прототип нового электромобиля Просмотров: 2421
Установили автомат по продаже электромобилей
Установили автомат по продаже электромобилей Просмотров: 3078
Больше всего комментируют
8
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
3
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
Голосов: 12929
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua