Запустили доставку беспилотным автомобилем

Беспилотный автомобиль доставки запустили в Китае Фото: Сіньхуа

В Китае начал работать беспилотный автомобиль доставки беспроводной технологии 5G.

Устройство появилось на дорогах города Нанкина. Аппарат использует компания розничной торговли Suning Commerce Group, сообщает агентство Синьхуа.

Беспилотный автомобиль имеет высоту 0,5 м. Он может самостоятельно проезжать светофоры. Максимальная его скорость - 15 км/ч. Он способен обнаруживать препятствия на расстоянии 100 м и избегать их.

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Если автомобиль сталкивается с проблемой или останавливается на длительное время, то фоновая платформа даст сигнал технику о необходимости принять ручное управление.

"Благодаря большой пропускной способности и низким характеристикам задержки 5G мы можем вручную отогнать автомобиль с дороги и переключиться обратно в режим без водителя после решения проблемы", - говорит глава научно-исследовательского института логистики при Suning Logistics Лин Юньфэй.

Весной 2019 Google запустила в Австралии первый сервис коммерческой доставки дронами.