Запустили доставку беспилотным автомобилем

 
Ексклюзивы
1/5
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Просмотров: 441
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1323
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 1809
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1755
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2124
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1944
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2340
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2070
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Фото
Все фото
11
4
16
6
3
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
Появились фото нового бюджетного Redmi от Xiaomi
Появились фото нового бюджетного Redmi от Xiaomi
Bugatti возродила легендарный гиперкар 90-х
Bugatti возродила легендарный гиперкар 90-х
Имеет 8 радаров: показали беспилотный электрический гиперкар будущего
Имеет 8 радаров: показали беспилотный электрический гиперкар будущего
Уникальный автомобиль-самоделка &quot;Азов&quot; ездит по Бердянску
Уникальный автомобиль-самоделка "Азов" ездит по Бердянску
Видео
Все видео
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Поражает: эксперты оценили новый Samsung Galaxy Note 10+
Поражает: эксперты оценили новый Samsung Galaxy Note 10+
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
Т-64 модернизируют серийно: танковый завод во Львове хвастается достижениями
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5508
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1944
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2340
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6858
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 558
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
четверг, 22 августа 2019 12:36

Запустили доставку беспилотным автомобилем

  Комментировать
Запустили доставку беспилотным автомобилем
Беспилотный автомобиль доставки запустили в Китае Фото: Сіньхуа

В Китае начал работать беспилотный автомобиль доставки беспроводной технологии 5G.

Устройство появилось на дорогах города Нанкина. Аппарат использует компания розничной торговли Suning Commerce Group, сообщает агентство Синьхуа.

Беспилотный автомобиль имеет высоту 0,5 м. Он может самостоятельно проезжать светофоры. Максимальная его скорость - 15 км/ч. Он способен обнаруживать препятствия на расстоянии 100 м и избегать их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почалися тести нового покоління Hyundai Tucson

Если автомобиль сталкивается с проблемой или останавливается на длительное время, то фоновая платформа даст сигнал технику о необходимости принять ручное управление.

"Благодаря большой пропускной способности и низким характеристикам задержки 5G мы можем вручную отогнать автомобиль с дороги и переключиться обратно в режим без водителя после решения проблемы", - говорит глава научно-исследовательского института логистики при Suning Logistics Лин Юньфэй.

Весной 2019 Google запустила в Австралии первый сервис коммерческой доставки дронами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запустили доставку беспилотным автомобилем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Украина подписала исторический документ с Турцией

Отрубленную голову князя законсервировали в меду

Самое читаемое
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 39465
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 24417
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 20926
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 20242
В человеческом теле обнаружили новый орган
В человеческом теле обнаружили новый орган Просмотров: 18882
Техника
Показали ударный беспилотник нового поколения, который изготовила Украины и Турция
Показали ударный беспилотник нового поколения, который изготовила Украины и Турция Просмотров: 1917
Представили электросамокат с автопилотом
Представили электросамокат с автопилотом Просмотров: 216
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 27486
На улицы выпустили первых роботов-гаишников
На улицы выпустили первых роботов-гаишников Просмотров: 270
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
Голосов: 1472
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua