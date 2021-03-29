"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего

Кражи автомобилей остаются большой проблемой в Украине. Находят виновников этих преступлений лишь в половине случаев, свидетельствуют данные статистики МВД.

Автор: cripo.com.ua "Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще

- Розыск похищенных автомобилей может длиться большой промежуток времени, за который преступник может, например, разобрать авто на запчасти и выгодно для себя их продать, - рассказывает Gazeta.ua юрист ООО "Черноморская правовая компания" Владислав Гедиков.

Какие авто угоняют чаще в Украине?

По данным Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, чаще всего похищают Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Hyundai, Kia, Mazda и Honda. Популярными среди похищенных авто достаточно дешевые ВАЗ, ЗАЗ и Daewoo. Владельцы этих авто обычно пренебрегают должной безопасностью, экономя на защитных средствах для собственных авто. Поэтому преступникам достаточно легко похитить такие автомобили. Пытаясь сэкономить на охранной системе, водители часто ограничиваются только установлением штатной сигнализации, но для находчивых преступников это не будет большой проблемой.

Почему чаще всего авто угоняют в крупных городах?

Городами-лидерами по количеству угнанных авто является Киев, Одесса, Днепр, Харьков. Есть несколько объяснений такого явления. Во-первых, это города-миллионники, крупная дорожно-транспортная инфраструктура, а следовательно и большое количество и разнообразие автомобилей. Во-вторых, немало автомобильных воров переехали из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей именно в большие и популярные города нашей страны, вызвав "бум" угонов. В-третьих, это проблемы с хаотичной застройкой городов и недостаточным обеспечением жилых комплексов и торговых центров подземными паркингами с надлежащей охраной. Отсюда следует еще одна причина - высокая стоимость парковочных мест, которая заставляет водителей нарушать правила дорожного движения, оставляя автомобили в неположенных местах. Многие водители вообще не пользуются платными парковочными местами с надлежащей охраной. Конечно, такие места не являются стопроцентной гарантией того, что авто не угонят, однако уровень защищенности будет значительно выше, чем на обычном парковочном месте.

Какая ответственность предусмотрена за незаконное завладение авто?

В законодательстве Украины отсутствует понятие "угон" или "похищение" авто. Если следовать букве закона, то Уголовный кодекс Украины содержит статью 289 "Незаконное завладение транспортным средством", которая устанавливает уголовную ответственность за незаконное завладение автомобилем. Под незаконным завладением транспортным средством в настоящей статье следует понимать совершенное умышленно, с любой целью противоправное изъятие любым способом транспортного средства у владельца или пользователя вопреки их воле. Следует отметить, что 3 сентября 2020-го Верховная Рада Украины внесла изменения в статью 289 Уголовного кодекса Украины, усилив уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством (законопроект № 3301). Так, в соответствии со ст. 289 Уголовного кодекса Украины, незаконное завладение транспортным средством наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. Если субъект правонарушения повторно незаконно завладеет транспортным средством, или совершит это преступление по предварительному сговору группой лиц, или применит насильственные действия, или будет угрожать ими, что небезопасным для жизни или здоровья потерпевшего, или совершит указанные действия с проникновением в помещение или иное хранилище, или использует электронные устройства для вмешательства в работу технических средств охраны, то такие деяния наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. Такое же наказание предусмотрено за незаконное завладение транспортным средством, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 113 500 грн до 283 750 грн). За незаконное завладение транспортным средством, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 12 с конфискацией имущества или без таковой.

Можно ли вообще избежать такой ответственности?

Лица, которые незаконно завладели транспортным средством впервые, но добровольно заявили об этом правоохранительным органам, вернули транспортное средство владельцу и полностью возместили причиненный ущерб, освобождаются от уголовной ответственности судом. Таким образом, законодатель усилил уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством, однако после этого количество противоправных действий стремительно не уменьшается.

Расскажите о путях и средствах защиты собственного автомобиля.

Необходимо понимать, что стопроцентных средств защиты авто от незаконного завладения нет, однако есть несколько достаточно действенных. Во-первых, установка сигнализации с двусторонней связью. При попытке проникновения и угона авто на смартфон автовладельца мгновенно приходит сообщение. Есть возможность дистанционной блокировки автомобиля при определенной угрозе или тревоге. Во-вторых, спутниковая сигнализация. В таком случае в автомобиль устанавливают GPS-трекер, который передает данные о местонахождении автомобиля. Рекомендуют устанавливать этот трекер в наиболее неприметном месте в автомобиле, чтобы преступник его не заметил. В-третьих, физическое блокирование руля, педалей и рычага переключения передач специальными металлическими средствами - замками. Этот способ может отпугнуть преступника, ведь для разблокировки руля, педалей понадобится дополнительное время и умение. В-четвертых, система видеорегистраторов в автомобиле. Видео с камеры записывается на накопитель или транслируется через IP-адрес на телефон владельца. Этот способ поможет идентифицировать преступника. Для лучшей защиты собственного автомобиля рекомендуют использовать в комплексе несколько указанных выше средств защиты.

Можно ли получить компенсацию за угнанный автомобиль?

Если авто похитят, то стоимость автомобиля компенсируют, когда полиция выдает справку, что похищенное авто не нашли. Но машина должна быть застрахованной. Чтобы получить компенсацию, необходимо наличие оригиналов документов на автомобиль и ключей, которые изымут после возмещения страховки.

В течение всего 2020 года список автомобилей, которые пытались похитить, возглавляла Toyota - 23% от всего количества тревог. 2-е и 3-е места заняли BMW и Mercedes-Benz - 19% и 16% соответственно. Land Rover и Lexus получили 11% и 8% от количества всех тревог соответственно. К любимцам автоугонщиков также попали Porsche, Audi, Renault, Mazda, Range Rover, Nissan, Volkswagen. Наибольшее количество попыток угона пришлось на рабочие часы - с 9 утра до 6 вечера (48%). Активно похитители "работали" в Киеве и Днепре. Территориально попытки угонов автомобилей достаточно равномерно распределились по всей Украине. В лидерах были крупнейшие города и областные центры. 13% всех тревог поступило из Киева и Киевской области. Высокий уровень автоопасности наблюдался в Днепре и области (11%). 3-е и 4-е места в антирейтинге заняли Львов и Харьков со своими областями - 8% и 7% соответственно. По 5% от всех тревог получили Запорожская, Хмельницкая и Ивано-Франковская области.