Представили самый мощный и самый дорогой кроссовер Audi

Компания Audi полностью рассекретила рестайлинговый Q8. Машина стала самым дорогим и самым мощным кроссовером марки. Фото: из открытых источников

Компания Audi полностью рассекретила рестайлинговый Q8. Машина стала самым дорогим и самым мощным кроссовером марки.

В Audi сообщили, что кросс-купе получит 4-литровый дизельный V8 силовой агрегат. Производительность модуля составит до 435 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Транспортное средство сможет ускоряться до сотни за 4,8 сек., как и люксовый Bentley Bentayga с такой же силовой установкой.

Двигатель усилит 48-вольтовый стартер-генератор, который питает систему рекуперации и функции "старт-стоп", а также литий-ионный аккумулятор.

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Силовая установка присоединена к 8-ступенчатой коробке ​​"автомата" и передает мощность на обе оси.

S-версия Q8 имеет массивную решетку радиатора, много хрома на кузове, 4-ствольную выхлопную систему. Автомобиль оснащен 21-дюймовыми дисками.

В салон встроен спортивный руль, металлические накладки на педали. Цифровая панель приборов получила спортивный вариант отображения.

У дилеров в Европе новая Audi SQ8 появится в конце 2019 года. В стандартной комплектации авто будет стоить от 100 тыс. евро, - сообщили на tsn.ua.

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