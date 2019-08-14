Представили самый мощный гибрид Porsche Cayenne

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid стал самым мощным гибридом Фото: Motor1.com

Гибридный автомобиль Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid получил двигатель мощностью 680 л.с.

Новинка класса люкс может проехать 40 км на електрозаряде, передает немецкий автопроизводитель Porsche в YouTube.

"Мы представляем самый мощный на этот день Porsche Cayenne, первоклассный гибрид Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid", - сообщил автопроизводитель.

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Максимальная скорость гибрида составляет 295 км/ч. До "сотни" автомобиль разгоняется за 3,8 с.

Расходы топлива нового Porsche Cayenne достигают 3,9 л на 100 км. На аналогичной дистанции он использует до 19,6 кВт. Выбросы углекислого газа - 95 г за км.

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