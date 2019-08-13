Toyota внедряет механизм, который будет помогать тем, кто путает педали

 
Ексклюзивы
1/5
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 522
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5634
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
9 Просмотров: 1287
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 873
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1539
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3105
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2196
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5094
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 15048
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 16038
Фото
Все фото
3
4
6
3
17
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
Porsche назвал дату презентации первого электромобиля Taycan
Porsche назвал дату презентации первого электромобиля Taycan
Украинец будет обгонять ветер на дне соленого озера
Украинец будет обгонять ветер на дне соленого озера
Уникальный автомобиль-самоделка &quot;Азов&quot; ездит по Бердянску
Уникальный автомобиль-самоделка "Азов" ездит по Бердянску
Украинский электромотоцикл примет участие в самых крутых мотогонках в мире
Украинский электромотоцикл примет участие в самых крутых мотогонках в мире
Видео
Все видео
Hyundai Nexo - первый водородный электрокар, который прошел краш-тест Америки
Hyundai Nexo - первый водородный электрокар, который прошел краш-тест Америки
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
Врезался в эвакуатор и дважды взорвался - Tesla на автопилоте попал в ДТП
Врезался в эвакуатор и дважды взорвался - Tesla на автопилоте попал в ДТП
В Европейском аэропорту работает робот-парковщик
В Европейском аэропорту работает робот-парковщик
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5634
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4610
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4185
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 864
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7866
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 405
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 17:52

Toyota внедряет механизм, который будет помогать тем, кто путает педали

  Комментировать
Toyota внедряет механизм, который будет помогать тем, кто путает педали
Toyota будет помогать тем, кто путает педали. Фото: 123rf.com

Инженеры разработали технологию активной безопасности, которая способная подстраховать водителей, которые путают педали газа и тормоза.

Решение предложила Toyota. Функция автомобильной системы безопасности "придавит" мощность и не позволит резко ускориться, если распознает впереди пешехода, велосипедиста или другое препятствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla превратили в катафалк

Новая функция активной безопасности появится на серийных автомобилях Toyota уже в конце этого года. В первую очередь, дополнительной защитой будут оснащаться гибриды Prius и Aqua. Хотя по желанию покупателя, эта опция может быть добавлена ​​в список оборудования любого уже выпущенного современного автомобиля.

Защитная система будет доступна в качестве опции и рекомендована пожилым водителям. Стартовая цена системы - около 450 долларов США.

Уникальный автомобиль-самоделка "Азов" ездит по Бердянску

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Toyota внедряет механизм, который будет помогать тем, кто путает педали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин

Украинец открыл заведение, ставшее символом Вены

"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"

Российские войска вошли на территорию Польши

Бетонный забор отделял западную и восточную части города

Самое читаемое
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 41230
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 38259
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 31824
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 25266
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 21879
Авто
Tesla превратили в катафалк
Tesla превратили в катафалк Просмотров: 216
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
3
 Просмотров: 405
Hyundai Nexo - первый водородный электрокар, который прошел краш-тест Америки
Hyundai Nexo - первый водородный электрокар, который прошел краш-тест Америки
 Просмотров: 423
Porsche назвал дату презентации первого электромобиля Taycan
Porsche назвал дату презентации первого электромобиля Taycan
4
 Просмотров: 297
Украинец будет обгонять ветер на дне соленого озера
Украинец будет обгонять ветер на дне соленого озера
6
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
9
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
6
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Голосов: 12752
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua