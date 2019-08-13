Toyota внедряет механизм, который будет помогать тем, кто путает педали

Toyota будет помогать тем, кто путает педали. Фото: 123rf.com

Инженеры разработали технологию активной безопасности, которая способная подстраховать водителей, которые путают педали газа и тормоза.

Решение предложила Toyota. Функция автомобильной системы безопасности "придавит" мощность и не позволит резко ускориться, если распознает впереди пешехода, велосипедиста или другое препятствие.

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Новая функция активной безопасности появится на серийных автомобилях Toyota уже в конце этого года. В первую очередь, дополнительной защитой будут оснащаться гибриды Prius и Aqua. Хотя по желанию покупателя, эта опция может быть добавлена ​​в список оборудования любого уже выпущенного современного автомобиля.

Защитная система будет доступна в качестве опции и рекомендована пожилым водителям. Стартовая цена системы - около 450 долларов США.