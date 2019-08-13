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среда, 14 августа 2019 00:11

В "Укравтодоре" оценили стоимость ремонта дорог

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В &quot;Укравтодоре&quot; оценили стоимость ремонта дорог
Стоимость ремонта дорог выросла. Фото: ТСН

Глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что на ремонт 24 тысяч километров дорог необходимо 300-350 миллиардов гривень.

В 2017 году Всемирный банк оценил ремонт дорог в 150 миллиардов гривен, сообщил Новак в интервью DW.

"Сразу хочу сказать, что это не 150 млрд. Будет гораздо больше. Мы сейчас это считаем. В Украине почти нет собственного производства битумов. Подрядчики 80% всех битумов импортируют из Польши, Беларуси, Турции, других стран", подчеркнул он.

Новак добавил, что Укравтодор готовит с командой президента Владимира Зеленского новую программу по ремонту дорог до 2025 года.

"24 тысяч километров за 5 лет — это возможно. Считаю, на 24 тысячи где-то примерно 300-350 млрд грн может быть. Мы должны быть готовы на что-то такое", сообщил Новак.

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Всего в Украине около 170 тысяч километров дорог.

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