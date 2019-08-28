Представили новый кроссовер "злого" подбрендов Seat - Cupra

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Суббренд Seat, что выделили в марку Cupra, представил тизер своего первого "злого" электрического кроссовера.

Представители Cupra сообщили, что электрокар объединит "силуэт четырехдверного кроссовера с характеристиками внедорожника и гладкостью спортивного купе". В целом же авто напоминает гибридный концепт Formentor.

Похоже, что электрокар получит смелый аероусилитель-рассеиватель и задний фонарь-бритву в стиле Porsche, который лезвием проходит под задним стеклом.

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Салон нового Cupra футуристический. Среди особенностей - кнопка "пуск/остановка" вынесена на руль. Но не факт, что серийная модель сохранит актуальные особенности.

Автомобиль планируют представить на автосалоне во Франкфурте. Об этом сообщили на tsn.ua.

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