Lamborghini представит новый гиперкар

Автокомпания Lamborghini выпустила тизер нового гиперкара.
На фотографии видно переднюю часть футуристической машины, на которую установили выразительную оптику и логотип бренда. Часть переднего света - три тонких диодных лучи, расходящиеся из одной точки.
Изображение сопровождает текст: "Вас ждет что-то новое. Посмотрите в будущее, и вы его увидите. Вы готовы?"
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Сейчас неизвестно, что это будет: новая модель или рестайл машин, что уже есть. Так или иначе, а черты и оптика анонсированного авто - имеют общее с концептом Terzo Mіllenіo, который показали в ноябре 2017 года.
Презентация гиперкара состоится на автосалоне во Франкфурте 10 сентября. Об этом сообщили на tsn.ua.
Компания Opel представит раллийную версию электрокара Corsa-е.
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