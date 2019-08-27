Opel представит раллийный электрокар

Opel представит раллийную версию электрокара Corsa-е. Фото: из открытых источников

Компания Opel представит раллийную версию электрокара Corsa-е.

Новое авто построено на базе Vauxhall Corsa-e.

Электрокар имеет мощность 100 кВт (130 л. c.). Обычная Corsa-е имеет такую ​​же характеристику и стоит примерно 30 тыс. евро.

Без подзарядок электрокар может проехать 330 км по циклу WLTP. Зарядить аккумулятор до 80% можно за 30 минут.

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Транспортное средство будут комплектовать 7-дюймовым сенсорным экраном, встроенным зарядным устройством мощностью 11 кВт*ч, спутниковой навигацией, светодиодными фарами, литыми дисками и задним парктроником.

Экспонировать транспортное средство будут на автосалоне во Франкфурте, который проведут в сентябре. Corsa-e Rally будут продавать по стоимости 50 тыс евро. Первые пятьсот клиентов получат в подарок настенную электрическую зарядку.

Машину выпустят под маркировкой Corsa-e Rally.

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